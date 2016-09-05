"15 Temmuz sonrası cezaevlerinde 'dönüşüm'; 15 kitaptan fazlası yasak, çıplak arama rutinleşti"

Türkiye Hapishane Çalışmaları Merkezi'nden Berivan Korkut, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından cezaevi koşullarının değiştiğini söyledi. Korkut, cezaevlerinde 15 kitaptan fazlasının, belli bir uzunluktan fazla çamaşır ipi, boş yoğurt kaplarının yasaklandığını savundu. “Düzenli yazıştığımız mahpuslar bile bize yazmıyorsa, demek gerçekten sorun var” diyen Korkut “15 Temmuz sonrası ilk üç gün tüm avukat görüşmeleri engellendi. Sadece siyasileri değil, adlileri de içeren, mantığı anlaşılmayan sevkler söz konusu. Kürt tutuklu ve hükümlülerin ailelerinden uzağa Batı’ya gönderildiğini aktarıyor. Sincan Cezaevi tamamen boşaldı, İzmir Kürkçüler’in de boşaltılmasına dair duyumlar da gündemde. Sevkler sırasında çıplak arama neredeyse rutinleşmiş bir uygulama" dedi.

Pınar Öğünç'ün "Toplumsal ortam zehirlendi" başlığıyla yayımlanan (5 Eylül 2016) haberi şöyle:

‘Toplumsal ortam zehirlendi’ Sosyolog Mustafa Eren ve Berivan Korkut ’la cezaevler ini konuştuk. Birbiriyle destek temasıyla çalışan Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) 2006’da, Türkiye Hapishane Çalışmaları Merkezi (TCPS) 2012’de kuruldu. Amaçları cezaevlerini akademinin birikimiyle ele almak, adli ve siyasi mahpusluğa hak temelli bir bakış açısıyla yaklaşmaktı.

Bu pek nadir yapılıyor Türkiye’de. Engelli, kadın, çocuk, LGBTİ gibi “dezavantajlı” grupların cezaevi koşullarına odaklandılar, raporlar yayınladılar. İki yıldır izin verilmeyen cezaevi ziyaretleri dışında temel bilgi ağlarını, ilgili kurumlara bilgi edinme hakkı çerçevesindeki başvuruları ve tutuklu/hükümlülerin mektupları oluşturuyor.

Yapısal değişiklik

TCPS’nin kurucularından sosyolog Mustafa Eren, meseleyi 90’lardan beri süren yapısal değişiklik üzerinden çarpıcı tespitlerle anlattı. Hükümetin cezaevleri politikasını uzun süredir takip ediyorsunuz, 15 Temmuz sonrasını bu gidişatta nerede görmek gerekli? Politikalarda temel değişiklikler olmasa da sayılar ciddi şekilde arttı. Bugünü anlamak için hapishanelere ilişkin 10 yılı aşan bir yönelimden söz etmek gerekli. Yüksek lisans tezimde de bu konuyu ele almış, Osmanlı’dan bugüne hapishanelerin tarihini üçe ayırmıştım.

Üçüncü dönemde özellikle 1980 sonrası hem politik, hem mimari, hem yasalar açısıdan hapishaneler ciddi anlamda değişti. 80’e kadar koğuş tarzı hapishaneler gündemdeydi, sonra oda sistemine geçiş başladı. 84’te bir yasa değişikliğiyle terör nedeniyle tutuklu ve hükümlü olanlar cezalarını 1-3 kişilik yerlerde çekerler denilerek F tipi hapishanelerin zemini atıldı. Gündelik hayatta askeri nizamın dayatıldığı bir süreç başladı.

Cezaevlerinin militerleşmesi küresel bir eğilimdi diyebilir miyiz? Tabii ki, bize 2000’lerde gelen hücre tipi, F tipi hapishaneler, Baader Meinof’la birlikte Almanya’da 70’lerde vardı. Toplumsal hareketliliği bastırmak için kullanılan yöntemlerden biriydi bu; Türkiye’de de aynı gerekçe kullanıldı. Hayata Dönüş, Buca, Ümraniye, Ulucanlar, Diyarbakır; 95- 2000 arası tekil ve çok vahşi saldırıların yaşandığı bir dönemdi. Siliviri’de 11 hapishane, 10 binin üzerinde mahpus, 10 bin kadar da personel ve ailesi var. Cami, hastane, personelin çocuklarının gittiği cezalandırma üzerinden yaratılmış 20 bin kişilik bir kent. 90’lı yıllarda 600’e yakın hapishane vardı, şu an 361 ama tutuklu, hükümlü sayısı üç katına çıkmış.

Hem ekonomik hem toplumsal açıdan yeni olan bu oluşumları sadece suç-ceza üzerinden açıklamak mümkün değildir herhalde. Aynı zamanda bir “sektörden” söz ediyoruz. 2005’ten sonra dramatik şekilde artan mahpus sayısını siz nasıl gerekçelendiriyorsunuz? Suçla daha etkin mücadele edildiğinden, bilişim suçları gibi yeni suçların ortaya çıkmasından ve infaz yasasındaki değişiklikten söz ediyorlar. Ama bunların hiçbiri üç katı açıklamıyor. Burada bir toplumsal mühendislik, biz fanilerin dışarıdan göremediği bir işleyiş var. Bu yılın başında dört yıl içinde 165 yeni hapishanenin yapılacağı da açıklandı. Yani mahpus sayının 300 binlere ulaşması öngörülüyor. Bu öngörü neye dayanıyor meçhul. Darbe girişimi sonrası 27 bin kişi tutuklandı, bu çok ciddi bir rakam.

Yeni gelecek tutuklulara yer açılacağı izlenimi uyandıran bu son OHAL tahliyelerine af demekle dememek neleri değiştirir?

Tahliyeler özel aftır

Af dediğinizde eşitlik ilkesini ihlal üzerinden başvuru gerçekleşebilir. 1990’da bu olmuştu; AYM ihlal kararı vermişti. Daha sonraki Rahşan Affı olarak bilinen afta ise AYM ihlal görmemişti. Af dediğinizde toplumsal karşılığı ve izleyecek hukuki süreç başka türlü olacağından infaz yasasında değişiklik yapıldığını söylemeyi tercih ediyorlar. Hukuk terminolojisi açısından bu özel aftır.

Bu uygulamanın darbe sonrası tutuklanan ya da tutuklanması planlananların salıverilenlerden daha suçlu olduğuna dair bir kanı oluşturduğunu, bunun da masumiyet karinesinin ihlali olduğunu söylemişsiniz. Bu kanı nelere yol açar? Türkiye’nin toplumsal ortamı zehirlenmiş durumda. İnsanları sokağa çağırıp orada kalmalarını istediğinde ve darbe girişimi sırasında bazı askerlerin sivil askerler tarafından öldürüldüğü bu kadar gündeme gelmişken, insanlara bitakım şeyleri yapabilme ehliyetini vermiş oluyorsunuz. Bu ehliyete zaten sahip olanlar da o zaman daha pervasız olabiliyor. Nazi döneminde mahkemeye çıkarılanlara neden bunu yaptıkları sorulduğunda “Yapabiliyorduk çünkü” cevabını veriyorlardı. Resmi olarak, KHK’lerle de “Yapabilirsin” dediğinde bir psikolojik, sosyolojik ortam yaratıyorsunuz. Muhalif olanların dediğini tartmaya başlaması toplumsal ortamın zehirlendiğinin göstergesidir.

Alanınız da sosyoloji olduğundan önemli, bu zehirlenmenin bir sonraki evresi nedir? Geçmişte bu tür girişimler paramiliter güçlerin oluşmasına ve bunların sokağa hâkim olmasına yol açabildi. Buradan çıkmanın tek yolu toplumsal konsensüs ve bu yönde adım hiç göremiyoruz. Darbeciler için hainler mezarlığı kurulabilmesi fütüristik bir şeydir, nasıl bir kafa bunu tahayyül edebilir? Bu, söz ettiğimzehrin nasıl yayıldığının göstergesi.

İşçi mahpus çok fazla Mustafa Eren: “Çok görülmüyor ama hapishanelerdeki işçi/çalıştırılan mahpus sayısı 40 binin üzerinde. Devlet dairelerin eşyaları, askeriyenin kıyafetleri, bazı belediyelerin temizlik işçilerinin kıyafetleri yıllardır hapishanelerde üretilirdi ama sayı çok arttı. Mahpus sayısının artışının gerekçelerinden biri görülecek bir yapıdan söz ediyoruz artık. Birkaç binlerden 40 bine getirmek ciddi bir yapısal dönüşüm demektir. 2010 tarihli bir yasa değişikliğiyle artık özel firmalar da hapishanelerde kendi atölyesini açabiliyor. Herhangi bir ihale sürecine girmeden, hapishane müdürüyle anlaşıp günde 10-11 liraya işçi çalıştırabiliyorsunuz. 2014’teki ziyaretlerimizde biz de bildik bir kargo firmasının montlarının, bir otel zincirinin kullan-at terliklerinin üretildiğine tanık olmuştuk. Özel firmalar için çalışan mahpus sayısı henüz 2 bin civarında, ama bir yönelimi gösteriyor. Mahpuslar çalışmak istiyor çünkü maddi olanağı bulunmayan çok. Günde beş liraya başkalarının çamaşırlarını yıkayanlar var. Mektup göndermek için bile para lazım. Diğer yandan açık hapishanelerde çalışmayı reddettiğinde disiplin cezası alabiliyorsun, kapalıya gönderilebilirsin. Bu açıdan çalışmak zorunlu; anayasaya göre angarya yasağının da dışında. Bu emek sömürüsünün gündeme gelmesi gerekli.”