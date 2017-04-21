15 Temmuz şehitliğinin yapımına başlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden vatandaşlar için Edirnekapı Şehitliği’nde bir şehitlik yapımına başladı. Tarihi Edirnekapı Şehitliği'ne komşu olacak alanda 16 darbe şehidinin mezarı bulunuyor. İstanbul’da ve Türkiye’nin dört bir yanında hayatını kaybeden fakat farklı mezarlıklara defnedilen vatandaşlar için şehitlik içinde sembolik kabirler yapılması bekleniyor.

Hürriyet gazetesinden Cansu Şimşek'in haberine göre, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşenler anısına yapılacak şehitliğin, darbenin yıldönümünde ziyarete açılacağı belirtiliyor. 15 Temmuz’un en genç şehidi Halil İbrahim Yıldırım’ın kabri de şehitlikte yer alıyor. Bir oto galerisinde çalışan ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla Bayrampaşa Emniyet Müdürlüğü önünde babasıyla beraber darbecilere direnirken hayatını kaybeden Yıldırım henüz 15 yaşındaydı. Halil İbrahim Yıldırım’ın vefatı sonrası organları başka insanlara hayat vermesi için ailesi tarafından bağışlanmıştı.

249 şehit var

Darbe girişimi gecesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde motosikletiyle askerleri ikna etmeye giderken vurulan Yılmaz Ercan’ın kabri de 15 Temmuz Şehitliği’nde yer alıyor. 40 yaşındaki Ercan, askerlerin kurşunlarıyla ağır yaralanmış fakat kendisine kimsenin yaklaşmasına izin verilmediği için hayatını kaybetmişti. Ercan’ın eşi “Darbecilerin yaptığını Çanakkale’de İngilizler yapmadı” diyerek öfkesini dile getirmişti. 15 Temmuz darbe girişiminde 94’ü İstanbul’dan olmak üzere 249 şehit verilirken, 2 bin 193 kişi gazi oldu.