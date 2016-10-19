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Yaşam

15 Temmuz şehitlerinin isimleri sınıflara verildi

17 sınıf ve öğretmenler odasına şehitlerin fotoğraflı kısa öz geçmişlerinin yer aldığı panolar asıldı

19 Ekim 2016 15:43

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir İmam Hatip Lisesi'nin sınıflarına 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde hayatını kaybedenlerin isimleri verildi.

TRThaber'in haberine göre, okul Müdürü Mehmet Sayın,  15 Temmuz gecesi yaşananları gelecek nesillere anlatmak ve unutturmamak amacıyla böyle bir karar aldıklarını belirtti.

Okullarındaki 17 sınıf ve öğretmenler odasına şehitlerin fotoğraflı kısa öz geçmişlerinin yer aldığı panolar astıklarını, bu panolarda dönüşümlü olarak tüm şehitlerin isimlerine yer vereceklerini ifade eden Sayın, okul koridorlarında Anadolu Ajansı Foto Muhabirleri tarafından 15 Temmuz gecesi çekilen ve o gece yaşananları anlatan fotoğrafların da sergilendiğini ifade etti.

Sınıflara ve öğretmenler odasına verilen şehitlerin isimleri şöyle:

Öğretmenler Odası Şehit Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir, sınıflara ise Şehit Özel Harekat Polisi Zeynep Sağır, Şehit Özel Harekat Polisi Gülşah Güler, Şehit Özel Harekat Polisi Hakan Yorulmaz, Şehit Özel Harekat Polisi Demet Sezer, Reklamcı Şehit Erol Olçok, Şehit Öğretmen Yusuf Elitaş, TÜRKSAT Hukuk İşleri Personeli Ali Karslı, Şehit Özel Harekat Polisi Mehmet Demir, Şehit Özel Harekat Polisi Sevda Güngör, Şehit Mehmet Yılmaz, Şehit Özel Harekat Polisi Kübra Doğanay, Şehit Polis Memurları (ikiz kardeş) Ahmet-Mehmet Oruç, Cumhurbaşkanlığı Koruması Şehit Kemal Tosun, Şehit Halil İbrahim Yıldırım, Şehit Murat Naiboğlu, TÜRKSAT Personeli Şehit Ahmet Özsoy, Yeni Şafak Gazetesi Foto Muhabiri Mustafa Canbaz.

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