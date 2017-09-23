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15 Temmuz şehitlerine mektup yazıp, balonla gökyüzüne bıraktılar

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da 15 Temmuz şehitlerini anmak için mektup yazan öğrenciler, Türk bayrağı şekli oluşturdukları kırmızı beyaz renkte uçan balonlara mektupları bağlayıp gökyüzüne bıraktı

23 Eylül 2017 19:37

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA\'da 15 Temmuz şehitlerini anmak için mektup yazan öğrenciler, Türk bayrağı şekli oluşturdukları kırmızı beyaz renkte uçan balonlara mektupları bağlayıp gökyüzüne bıraktı.
Isparta merkez IYAŞ Selçuklu Ortaokulu\'nda 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanları anmak için farklı bir etkinlik düzenlendi. Okulda eğitim öğretim gören 1200 öğrenci 250 şehit için 1000 mektup yazdı. Okul bahçesinde toplanan öğrenciler daha sonra her mektubu iple uçan balonların ucuna bağladı. Kırmızı ve beyaz toplam 1000 balonla Türk bayrağı şekli oluşturan öğrenciler daha sonra bunları gökyüzüne bıraktı.
Okul Müdürü Ramazan Tezcan, programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın 15 Temmuz\'la ilgili çocuklar için kaleme aldığı metni okudu. Ramazan Tezcan, tüm öğrenci, öğretmen ve velilere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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