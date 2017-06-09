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Yaşam

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yeni dönem

Bu gece itibarıyla başladı

09 Haziran 2017 13:48

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gişeler kaldırılmasının ardından serbest geçiş uygulaması dün geceden (09.06.2017) itibaren başladı. Otoyol ve köprü geçişlerinde kolaylık sağlayacak serbest geçiş sistemi çalışmaları, 20 Nisan'da başlamıştı. HGS etiketi ve OGS cihazını aynı anda okuyabilecek sistemde, geçiş ücreti sürücünün hesabından otomatik düşecek.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan "15 Temmuz Şehitler Köprüsü serbest geçişler bu gece itibarıyla başladı" diyerek uygulamanın başladığını bakanlık Twitter adresinden duyurdu. 

 

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15 Temmuz Şehitler Köprüsüserbest geçişUlaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet ArslanOGSHGS

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