15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi; trafik yoğunluğu yaşandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. İntihar girişimi nedeniyle her iki yönde trafik yoğunluğu oluştu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü korkuluklarına saat 06.30 sıralarında çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu.

Köprüden geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayı izlemek için köprü üzerinde yavaşlayan sürücüler nedeniyle Avrupa-Anadolu ve Anadolu-Avrupa yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

Dakikalar süren ikna çabaları yetersiz kalınca, olay yerine müzakereci polis sevk edildi. Kısa sürede gelen müzakereci polisin çalışmaları sonucunda şahıs, yaklaşık 4 saat sonra ikna edildi. Korkuluklardan yola atlayan şahıs, yoldan çevrilen bir taksiye bindirilerek Köprü Koruma Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.