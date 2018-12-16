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15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR GİRİŞİMİ

 -Köprüden atlayan kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

16 Aralık 2018 15:40

 -Köprüden atlayan kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-Melih OKUMUŞ-İSTANBUL DHA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'ne aracıyla gelen bir erkek boğaza atlayarak intihar girişiminde bulundu. Deniz polisi tarafından denizden yaralı olarak çıkarılan İ.Ç. hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'ne saat 12.00 sıralarında aracıyla gelen İ.Ç. köprüden boğaza atladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerine haber verildi. Deniz Polisi İ.Ç.\'yi denizden yaralı olarak, Beylerbeyi sahiline çıkardı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirtilen İ.Ç. ambulansla İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Deniz Polisi
-Yaralıya sağlık ekiplerinin müdahalesi
-Genel ve detaylar

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