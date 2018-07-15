15 Temmuz 2016 darbe girişiminin 2. yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hazırlıklar devam ediyor. Gece boyunca da süren hazırlıkların ilerleyen saaatlerde bitmesi bekleniyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı tören için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu yakasında bulunan alana büyük platform inşa ediliyor. Hazırlıklarında bitmesinin ardından saat 14.00 itibariyle köprü trafiğe tamamen kapatılacak.

Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabından yarın yapılacak yürüyüşe dair yayımlanan çağrıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 21:00'de köprüye geleceği ve halka birlikte yürüyeceği; ardından da bir konuşma yapacağı kaydedildi.