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15 Temmuz Darbe Girişimi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü iddianamesi tamamlandı

İddianemede 135'i tutuklu 143 kişi şüpheli sıfatında yer alıyor

14 Temmuz 2017 13:27

'FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi esnasında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 2'si polis 34 kişinin şehit edildiği olaylara ilişkin, 135'i tutuklu 143 şüpheli asker hakkında iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Hikmet Pak ile Bülent Başar tarafından 'FETÖ' mensuplarının 15 Temmuz 2016'da adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilen Boğaziçi Köprüsü'ne tanklarla çıkmalarıyla başlayan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda iddianame hazırlandı. 

Darbe girişimi sırasında aralarında 2 polis ile reklamcı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan olaylara ilişkin 135'i tutuklu 143 şüpheli asker hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca onaylandı.

Aralarında erlerin de bulunduğu tutuksuz 8 şüphelinin, olayın vahametini anladıktan sonra köprüden ayrıldıkları belirtilen iddianamede kasten öldürmeye teşebbüse maruz kalan 318 müşteki yer aldı.

İddianamede, darbe girişimi gecesi 00.40 ve sonrasında çok sayıda vatandaş ve kolluk kuvvetinin köprüye çıkmasının ardından tanklardan birisinin dört kez top atışı yapması ve uzun namlulu silahlarla askerler tarafından ateş açılması sonucu 15 Temmuz'un ilk şehitlerinin verildiği belirtildi. İddianamede, olaylar sırasında 2'si er, 5'i rütbeli 7 askerin de öldüğü kaydedildi. 

İddianamede, bütün şüphelilerin "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs'', ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs'' ve ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' ile "kasten öldürme" suçlarından 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

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