15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında sanık ağlayarak ifade verdi

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) DARBE girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde 34 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin 135\'i tutuklu, 143 asker hakkında açılan davanın ikinci duruşmasında er Ali Alanay ağlayarak ifade verdi. Sanık Alanay, “O gece kışladan kasten darbeyi düşünerek çıkan da vardı, darbeyi bilmeyerek çıkan da vardı. 444 gündür darbeden habersiz cezaevinde yatıyorum. Hain ilan edildim. Öldürülsem bu kadar canım acımazdı. Başımızdaki komutanların en ağır cezayı almasını istiyorum\" diyerek o gece yaşananlardan sanık Ahmet Taştan ve Turgay Ödemiş\'in sorumlu olduğunu söyledi.



TANK ATIŞI YAPILDIĞINDA KÖPRÜ SALLANIYORDU

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampusü\'nün karşısında bulunan binada 25. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce görülen duruşmanın öğleden sonraki oturumunda tutuklu sanık kısa dönem er olan Matematik Öğretmeni Ali Alanay ifadesini verdi. Alanay, 15 Temmuz günü terör saldırısı olacağı gerekçesiyle kışladan çıkarak, köprüye gittiklerini söyledi. Alanay, Kıdemli Başçavuş İbrahim Gül\'ün, Fransa\'daki gibi bir terör saldırısı beklendiğini ve bu konuda dikkatli olmaları gerektiğini söylediğini belirterek, “Bu sırada havaya ateş ettiklerini gördük. Erlerden de bazıları havaya ateş etti. Ahmet Taştan asabiydi, kovboy gibi davranıyordu. Bu yüzden buradan uzaklaştım. Kurtuluş Kaya vuruldu. Bunun üzerine 50 civarı askerle beraber yere yattık. Unimogun altına yattık. Sabaha kadar orada kaldık. Gece boyunca silah sesini ve tank top sesini duydum. \'Duymadım, görmedim\' diyen yalan söylüyor. Tank atışı yapıldığında köprü sallanıyordu. Unimogun altındaydım, sabaha kadar oradaydım\" diye konuştu.

“O GECE KIŞLADAN KASTEN DARBEYİ DÜŞÜNEREK ÇIKAN DA VARDI…\"

Darbe girişimi gecesi silah kullanmadığını,silahını yanından ayırmadığını ve silahını emniyete aldığını aktaran sanık Alanay ağlayarak şunları söyledi: “Aleyhime sanık ve tanık beyanları yok. O gece kışladan kasten darbeyi düşünerek çıkan da vardı, darbeyi bilmeyerek çıkan da vardı. 444 gündür darbeden habersiz cezaevinde yatıyorum. Kimseye taksirle zarar vermedim. Halka nasıl ateş edeyim?.\" Sanık Alanay, o gece yaşananların sorumlusunun sanıklardan Ahmet Taştan ve Turgay Ödemiş olduğunu söyledi.

MAHKEME BAŞKANI SANIKLARI UYARDI

Sanık Alanay ifade verdiği sırada başka bir tutuklu sanık er \'Şerefsizler\' diyerek tutuklu sanıklar Ahmet Taştan ve Turgay Ödemiş\'in üzerine doğru yürüdü. Bunun üzerine sanık er, jandarma ekipleri tarafından duruşma salonundan çıkarıldı. Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme başkanı sanıkları duruşma salonunun düzenini bozmamaları konusunda uyardı.

“BAŞIMIZDAKİ KOMUTANLARIN EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM\"

İfadesine devam eden sanık Alanay, “Ben devletime hizmet etmek için askere gittim. Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) emanet edilmiş biriyim. Canıma kast edildi. Hain ilan edildim. Öldürülsem bu kadar canım acımazdı. Ben evlenecektim. Annem \'6 ay askerlik yap\' dedi. Annemin kötü bir niyeti yoktu. Darbe yapmak için askere giden biri olur mu? Nişanlıyım, evlenecektim. Askerliğimin bitmesine bir hafta kalmıştı. Saatlerimi sayıyordum. O gece kimseye ateş etmedim. Şehit olanların yakınlarını da anlıyorum, empati yapıyorum. Kendi derdimi de herkesin derdini de anlıyorum. Devletime olan sevgim azalmadı. Terör örgütü FETÖ/PDY ile bir ilgim yok. Başımızdaki komutanların en ağır cezayı almasını istiyorum\" dedi.

“KOMUTANIN KURTULUŞ KAYA\'YI VURDUĞUNU SÖYLEDİLER\"

Bir avukatın “Köprüde vurulan er Kurtuluş Kaya\'yı kim vurdu?\" diye sorması üzerine sanık Alanay da “Bir komutanın vurduğunu söylediler. Ateş sesi çok yakından geldi. Yere yattım. Kurtuluş Kaya\'nın komutanla tartıştığını görmüşler\" diye cevap verdi. Duruşma sanıkların savunmasının alınmasıyla devam ediyor.