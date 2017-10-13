15 Temmuz Şehitler Köprüsü Davası'nda beşinci gün.. (son)

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,(DHA) Darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde 34 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin 135\'i tutuklu, 143 darbeci asker hakkında açılan davanın 5. duruşması sona erdi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

SANIKLAR SAVUNMA YAPTI



Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampusü\'nün karşısında bulunan binada 25. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmanın öğlenden sonraki oturumunda ifade veren tutuklu sanık er Faruk Gençel de diğer erler gibi kendisinin de masum olduğunu, darbe girişiminden haberi olmadığı söyledi. Söz alan diğer sanık Fatih Alp de aylardır suçsuz yere cezaevinde tutuklu olduğunu, vatani görevini yapmak için askere geldiğini, kendisinin ve er olan arkadaşlarının kimseye zarar vermediğini görüntülerde de bu durumun ortaya çıkacağını söyledi.

TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ



9 Ekim Pazartesi günü başlayan davada bugün ile birlikte toplam 25 tutuklu sanığın ifadesi tamamlanmış oldu. Duruşmaya verilen aranın ardından taleplere ilişkin ara kararlarını açıklayan mahkeme heyeti, 135 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 27 Kasım\'a ertelendi.