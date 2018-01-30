15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası…(3)

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,(DHA)-DARBE girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde 34 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin 135\'i tutuklu, 143 sanık askerin yargılandığı davada tutuklu sanık eski Üsteğmen Ali Akçay savunmasını yaptı. Terör tehdidi nedeniyle o gece köprüye gittiklerini savunan Sanık Akçay, “Hiçbir sivile ateş etmedim. O gün konusu suç olan emir almadım, emir vermedim. Suçlamaları reddediyorum\" dedi.

“BYLOCK KULLANMADIM\"

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampusü\'nün karşısında bulunan binada 25. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde savunması yapan tutuklu sanık Ali Akçay, üzerine atılı tüm suçlamaları reddettiğini belirterek, 15 Temmuz hain darbe girişimini lanetlediğini belirtti. Sanık Akçay, “Terör örgütü FETÖ üyesi değilim. Örgütün gizli haberleşme programı \'ByLock\'u\' kullanmadım. FETÖ\'ye ait dershanelerde ve okullarda okumadım. Gözaltına alındığımda üzerimde örgüte ait bir delil, ya da suç teşkil edecek bir şeye rastlanılamamıştır\" dedi.

“GERÇEK SORUMLULARIN YARGILANMASINI İSTİYORUM\"

Askerlikteki emir mevzuatını anlatan sanık Akçay mutlak itaate uyduğunu kaydederek, 15 Temmuz\'da Yalova Hava Meydan Komutanlığı\'ndan Hava Harp Okulu öğrencileri ve Binbaşı Gazi (Odacı)ile hareket ettiğini belirtti. Sanık Akçay, \"O gece ülkemiz yangın yerine dönüştü. Yolova\'dan birlikten çıkarılıyoruz, yangının ortasında kalıyoruz. Gerçek sorumluların yargılanmasını en samimi duygularımla belirtmek istiyorum\" diye konuştu.



“ASKERİ HAREKETLİLİK OLDUĞUNU GAZİ BİNBAŞIYA İLETTİM\"

“Yüzbaşı Mesut Kazancı yanımıza geldi ve \'Harbiyelileri ayırın kamuflaj giyilecek\' diye emir verdi. Olağan dışılık yoktu\" diyen sanık Akçay, “Köprüye geldim de telefonumdan haberlere baktım. Haberlerde askeri hareketlilik ve darbe girişimi olduğunu gördüm. Bu durumu Gazi Binbası\'ya ilettim. Gazi Odacı da \'Bizlik bir durum yok okula gidiyoruz\' cevabını verdi. Harbiyeli askeri öğrencilerin böyle bir şeyde kullanılacağı aklıma gelmezdi\" ifadelerini kullandı.



“LİNÇ GİRİŞİMİNDEN KURTULMAYA ÇALIŞIYORDUK\"

Köprüye yaklaştıklarında otobüsün camlarının taş ve sopalarla kırıldığını öne süren sanık Akçay, “Harbiyeliler otobüsün koridoruna uzanarak kendini korumaya başladı. Saldırının dozajı arttı. Aracın camları kırılmıştı. Silah sesi duydum. Aracın şoförü \'Vuruldum komutanım\' dedi. Araca ateş açılmaya da başlanmıştı. Saldırıların artması nedeniyle can güvenliğimizden büyük endişe duymaya başladık. Havaya 3-4 el ateş ettik. Ne yapacağımızı şaşırmıştık, biri aracın yandığına dair bir ses duyduk. Araçtan en son ben indim. Harbiyeliler linç girişiminden kurtulmaya çalışıyordu. Vatandaşlara terör tehdidi nedeniyle öğrencileri okula götürdüğümüzü söylemeye çalışıyorduk, ama derdimizi anlatamadık\" diye konuştu.

“KONUSU SUÇ OLAN EMİR ALMADIM\"

Darbe girişimi gecesi darp edildiğini ve kimlerden oluşturulduğunu bilmediği bir şekilde kendilerinin köprüye doğru itildiğini öne süren Akçay “Gazi Binbaşı (Odacı) \'Güvenli yere geçin\' dedi. Herkes saklanmıştı, can güvenliği açısından ben de güvenli yere geçtim. Herkes korkmuştu, ağlayan erler vardı. Teslim olana kadar köprüden olanlara müdahil olmadım. Ateş etmedim, ateş emri vermedim. Ayrıca benim silahım da yoktu. Hiç kimseden silah ya da mermi almadım. Hiçbir sivile ateş etmedim. O gün konusu suç olan emir almadım, emir vermedim. Ben ve Harbiyeliler bu olayın mağduruyuz. En kısa zamanda aklanacağıma canı gönülden inanıyorum. Öncelikle Harbiyelilerin ve ardından kendi tahliyemi talep ediyorum\" ifadelerini kullandı. Sanık savunmalarının alınmasına ara veren mahkeme heyeti, duruşmayı yarına erteledi.