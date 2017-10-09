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15 Temmuz Şehitler Köprüsü Davası başladı (2)

Serpil KIRKESER - Yüksel KOÇ /İSTANBUL,(DHA) Darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 34 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin 135'i tutuklu, 143 darbeci asker hakkında açılan davada sanıkların kimlik tespiti tamamlandı

09 Ekim 2017 16:44

Serpil KIRKESER - Yüksel KOÇ /İSTANBUL,(DHA) Darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde 34 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin 135\'i tutuklu, 143 darbeci asker hakkında açılan davada sanıkların kimlik tespiti tamamlandı.

DAVADA SANIKLARIN VE MÜŞTEKİLERİN KİMLİK TESPİTİ YAPILDI

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampusü’nün karşısında bulunan binada 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşmada sanıkların kimlik tespiti yapıldı. Ardından da duruşmaya katılan mağdur ve müştekilerin kimlik tespitine geçildi.

MAHİR ÜNAL DA DURUŞMAYI İZLEDİ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal’ın yanı sıra bazı eski milletvekilleri ve belediye başkanları da duruşmaya izleyici olarak katıldı.

MÜŞTEKİLER İLE SANIK YAKINLARI ARASINA JANDARMA OTURDU

Davayı izlemek için gelenler üst araması yapıldıktan sonra duruşma salonlarının bulunduğu binaya alındı. Gazeteciler ve izleyicilerin cep telefonları ile ses ve görüntü kaydedebilen cihazların duruşma salonuna alınmasına izin verilmedi. Sanık yakınlarının bulunduğu kısım ile müşteki ve izleyicilerin bulunduğu bölümün arasına jandarma ekipleri oturtuldu. Duruşmaya katılım çok fazla olduğu için bazı izleyiciler de salon dışında kaldı. Sesli ve görüntülü kaydın yapıldığı duruşmaya öğle arası verildi.    

 

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