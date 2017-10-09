15 Temmuz Şehitler Köprüsü Davası başladı (1)

Serpil KIRKESER - Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA) Darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde 34 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin 135\'i tutuklu, 143 asker hakkında açılan davanın ilk duruşması başladı.





135 TUTUKLU SANIK HAZIR BULUNDU



Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampusü\'nün karşısında bulunan binada 25. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce görülen duruşmaya 135 tutuklu sanık ile 2 tutuksuz sanık hazır bulundu. Öte yandan darbe girişimi gecesi şehit edilen Erol Olçok\'ın eşi Nihal Olçok\'un da aralarında bulunduğu çok sayıda müşteki de duruşmaya katıldı.

UĞUR IŞILAK DA DURUŞMAYA KATILDI



Ak Parti Milletvekili Ravza Kavakcı ve eski Ak Parti İstanbul Milletvekili sanatçı Uğur Işılak da duruşmaya katılanlar arasında yer aldı.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI



Ayrıca jandarma duruşma salonu dışı ve içinde yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü. Saat 10.00\'da başlayan duruşma sanıkların kimlik tespiti ile devam ediyor.





İDDİANAME



İstanbul\'da şehit sayısının en fazla olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'ndeki olaylara ilişkin bin 52 sayfalık iddianame, darbeci askerlerin stratejik öneme sahip köprüyü tek yönlü kapatarak ele geçirmeye çalıştıkları anlatılıyor. Darbeci askerlerin olay sırasında köprüye gelen vatandaşların üzere tankla 4 kez atış yaptığı vurgulanıyor.







34 KİŞİ ŞEHİT OLMUŞTU



İddianamede, 32\'si vatandaş, 2\'si polis olmak üzere toplam 34 kişinin şehit olduğu olayla ilgili 318 müşteki yer alıyor. Şehitler arasında AK Parti\'nin kuruluşundan bu yana reklamcısı olan Erol Olçok ve 16 yaşındaki oğlu Abdullah Tayyip Olçok da bulunuyor.







37\'ŞER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENİYOR



İddianamede aralarında subayların da bulunduğu 30 rütbeli asker, 47 askeri öğrenci olmak üzere toplam 135\'i tutuklu 143 şüpheli yer alıyor. Şüphelilerin \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\",\"Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs\" \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs\" ve 34 kişinin öldürülmesine ilişkin \"Nitelikli kasten öldürme\" suçlarından toplam 37\'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Ayrıca şüphelilerin bu suçlar dışında \"Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olma\", \"Kasten nitelikli öldürmeye teşebbüs\", \"Silahlı kasten yaralama\", \"Kamu malına zarar verme\", \"Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme\" suçlarını da işledikleri ve bu suçlardan ayrıca cezalandırılmaları isteniyor.







7 DARBECİ ASKER ÖLMÜŞ



Olay sırasında darbeci askerlerden 2\'si er, 5\'i rütbeli olmak üzere 7 kişi de ölmüştü. Olay günü köprüye giden ancak olayın vahametini anladıktan sonra geri dönen er ve astsubay olmak üzere toplam 8 asker de tutuksuz şüpheli olarak iddianamede yer alıyor. Şüpheli öğrenciler arasında oğlu için Çağlayan\'daki adliye metrobüs durağında tek kişilik eylem yapan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte \"Adalet Yürüyüşü\"nde yürüyen Veysel Kılıç\'ın oğlu Selahattin Kılıç da yer alıyor.







DAVA 4 GÜN SÜRECEK



İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Silivri Cezaevi\'nin karşısındaki duruşma salonunda yapılacak duruşmalar 9-10-11-12 Ekim tarihlerinde görülecek.



