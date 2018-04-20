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15 Temmuz şehidinin adı, Erciş'te kütüphaneye verildi

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- ANKARA'da, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekât Şube Müdürlüğü'ne düzenlenen saldırıda şehit olan Özel Harekât Polisi Halil Hamuryen'in ismi, memleketi Van'ın Erciş ilçesinde bir okulun kütü

20 Nisan 2018 19:33

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- ANKARA\'da, FETÖ/PDY\'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekât Şube Müdürlüğü\'ne düzenlenen saldırıda şehit olan Özel Harekât Polisi Halil Hamuryen\'in ismi, memleketi Van\'ın Erciş ilçesinde bir okulun kütüphanesine verildi.
Erciş ilçesindeki Alpaslan İlk ve Ortaokulu\'nda kurulan kütüphaneye, Ankara\'da 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekât Şube Müdürlüğü\'ne düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Halil Hamuryen\'in ismi verildi. Kütüphanenin açılışına, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, 108\'inci Topçu Alay Komutanı Albay Kamil Tumba, Erciş Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, şehidin eşi Özlem Hamuryen ve 5 yaşındaki oğlu Mustafa Borga Hamuryen katıldı.
Açılışta konuşan şehidin eşi Özlem Hamuryen, kütüphane raflarına asılan eşinin resimlerini görünce duygulandı.
Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar törende yaptığı konuşmada, \"101 okul, 101 kütüphane projesi kapsamında, ay yıldızlı bir kütüphane daha açıyoruz. Bu kütüphanemize, 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden Özel Harekât polisimiz Halil Hamuryen ismini vererek ölümsüzleştirmek istedik. Kütüphanemizde kitap okuyan ve okuyacak öğrencilerimiz, Şehit Halil Hamuryen hikâyesiyle büyüyeceklerdir. Kütüphanemiz öğrencilerimize, okulumuza ve mahallemize hayırlı olsun\" dedi.

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