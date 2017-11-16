15 Temmuz şehidi muhtarın adının verildiği park açıldı

Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, (DHA)-15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Acıbadem’de bulunan Türk Telekom binasını korurken şehit edilen Acıbadem Muhtarı Mete Sertbaş’ın memleketi Erzincan\'da adının verildiği park, törenle açıldı.

Parkın açılışına Vali Ali Arslantaş, 3\'üncü Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, Belediye Başkanı Ak Partili Cemalettin Başsoy, Başbakan Binali Yıldırım\'ın danışmanlarından Ömer Sertbaş, İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Delibalta, Kazım Karabekir Mahallesi Muhtarı Oğuz Tekcan, Şehit Mete Sertbaş\'ın eşi Rahşan Sertbaş, annesi Sevim Sertbaş, yakınları ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından Kuran-ı Kerim okundu ve dua edildi. Başbabakan Binali Yıldırım, gönderdiği mesajda, 15 Temmuz Şehidi Muhtar Mete Sertbaş’ın adının verildiği parkın hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, “Erzincan istiklal mücadelemizin sembol şehirlerinden biridir. Cumhuriyetimizin kurulduğu o çetin günlerde Erzincanlılar tarihe geçen dik bir duruş ve kahramanlık sergilemişlerdir. Yakın zamanda 15 Temmuz gecesi eli kanlı bir grup FETÖ teröristi büyük bir ihanet sergilemeye kalkarken de tüm milletle birlikte Erzincanlılar bayrağımızın indirilmesine, ezanımızın indirilmesine razı gelmedi. İkinci istiklal mücadelemiz olan 15 Temmuz milli direnişinde de Erzincan ve Erzincanlılar yine en ön safta oldular. Erzincan\'da Mete Sertbaş da adını kahraman şehitlerimizin arasına tarih sayfalarında yazdırdı. İstanbul Üsküdar’daki Acıbadem Mahallesi\'nin Muhtarı olan Mete Sertbaş kardeşimiz Türk Telekom binasını ele geçirmeye çalışan FETÖ’cu teröristlere karşı direndi ve hainlerce vurularak şehadet şerbetini içti. Açılışı yapılacak bu güzel eserde de Erzincanlı şehidimizin adının ilelebet yaşayacağına inanıyorum. Bu vesileyle bize bu cennet vatanı aziz bir emanet olarak bırakan tüm şehitlerimizi saygıyla rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Erzincanlı şehidimiz Mete Sertbaş’ı da hürmetle anıyor, mekanı cennet, makamının Ali olmasını niyaz ediyorum. Açılışı yapılacak kıymetli eserde emeği geçen tüm yetkililere şükranlarımı sunuyorum\" dedi.

\'ÖLÜRSEM ŞEHİT, KALIRSAM GAZİ OLURUM\'

İstanbul Acıbadem Mahalle Muhtarı Şehit Mete Sertbaş\'ın eşi 2 çocuk annesi Rahşan Sertbaş konuşmasında, eşinin o gece evden ayrılırken “Ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum\" diyerek abdestini alıp sokağa çıktığını belirtti. Eşiyle sonsuza kadar gurur duyacağını belirten Rahşan Sertbaş, \"Bildiğiniz gibi eşim darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz\'da Acıbadem Türk Telekom binasına gitmişti. Bina işgaline karşı çıkmak için orada bulunan eşim de dahil olmak üzere 6 kişi bu gözü dönmüş katiller tarafından şehit edildi. Eşim o gece orada olmak zorundaydı. Çünkü şehit kanı ile sulanan bu vatanı hainlere bırakmak olmazdı. Vatanını seven herkes gereğini yapmalıydı. Şükürler olsun ki gereğini milletçe yaptık. Ben eşim yaşarken de gurur duyuyordum, şehit olduktan sonra da gurur duydum, sonsuza kadar da gurur duymaya devam edeceğim\" diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım\'ın danışmanlarından Ömer Sertbaş ‘ın konuşmasının ardından Vali Ali Arslantaş şehitlerin milli iradeyi, demokrasiyi, hukuk devletini ve halkın sarsılmaz birliğini savunan çelikten bir kale olduğuna dikkat çekerek, bu milletin tarihte hiçbir tahakkümün altında kalmadığını kaydetti.

Konuşmalarına ardından İstanbul Acıbadem Muhtarı Şehit Mete Sertbaş Parkı\'nın açılış kurdelesi dualar eşliğinde kesilerek, hizmete açıldı.

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