15 Temmuz sanığı eski tuğgeneral: Yetişkin içerikli filmlerimin...

Elazığ'da, 'Fethullahçı Terör Örgütü' (FETÖ) soruşturması kapsamında, aralarında tuğgeneral rütbesindeyken TSK'dan ihraç edilen, eski Hozat 51. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Abdulkerim Ünlü'nün de bulunduğu tutuklu 61 askeri personelin yargılandığı davanın görülmesine başlandı. Ünlü mahkemenin tabletinin yok edilmesiyle ilgili sorduğu soruya, "Tablette yetişkin içerikli filmler izlediğimden dolayı kimsenin eline geçmesini istemiyordum" yanıtını verdi.

Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesince sanık sayısının fazlalığı nedeniyle Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) konferans salonunda görülmesi kararlaştırılan davanın ilk duruşmasına tüm sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.

Kimlik tespitinin ardından haklarında dava açılan 61 tutuklu sanığın ifadeleri alınmaya başlandı.

Savcı mütalaasında, sanıklardan Ünlü'nün, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve bu suçun beraberinde başka suç işleme", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından yargılanmasını talep etti.

Savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Ünlü, 15 Temmuz gecesi gerçekleştirilen darbe girişimiyle aktif ya da pasif hiçbir alakası bulunmadığı gibi terör örgütü üyesi de olmadığını ileri sürdü.

''Darbe gecesi Elazığ'da bulunmam tesadüften ibaret''

Darbe girişimi öncesi izne ayrıldığını, 15 Temmuz gecesi Elazığ’da bulunmasının tesadüften ibaret olduğunu iddia eden Ünlü, Tunceli’nin Hozat ilçesinde bulunan Yenibaş Jandarma Karakolu’na teröristler tarafından o günlerde tacizde bulunulduğu için operasyon kararı alındığını, bunun üzerine birliğine dönmek için hareket ettiğini öne sürdü.

Hozat’a geçmek için Ankara'dan Elazığ’a geldiğini ve izin dönüşünün hiçbir şekilde darbe girişimiyle bir alakası olmadığını ileri süren Ünlü, şu iddiaları dile getirdi:

''O geceyle ilgili verdiğim tek emir sivil bir aracın Elazığ’a gelerek Hozat’a intikal etmemdi çünkü Elazığ-Tunceli arasında gece helikopter uçuşu yasaklanmıştı. Görevimin başında olmak için bu riski göze aldım. Darbe girişimine yönelik emir ve talimatları uygulamak için Hozat’a gitmedim. Bu kararımın o geceye denk gelmesi büyük bir talihsizlikti. 8. Kolordu Karargahı'na gitmemden sonra tutuklandım. Misafir olacağım diye bir beklenti içindeyken, tutuklandım.''

''Klimanın üstündeki poşeti al yok et'' yazılı not

Darbe girişiminin ardından tutuklanan Ünlü'nün Elazığ E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na girişinde yapılan üst aramasında, arka cebinde katlanmış vaziyette, "Orduevi 302 no'lu odanın bulunduğu koridorun solunda klimanın üstündeki poşeti al yok et" yazılı bir kağıt ele geçirildiğinin mahkeme heyeti tarafından sorulması üzerine sanık, söz konusu kağıdın kendisine ait olduğunu söyledi.

Ünlü, "Klimanın üzerine bıraktığım poşetin içinde bir tablet, 2 flaş DİSK bulunmaktaydı. Tablette yetişkin içerikli filmler izlediğimden dolayı kimsenin eline geçmesini istemiyordum. Televizyonlarda benim ismim geçiyordu, utandığım için böyle bir not yazıp tabletin yok edilmesini istedim." ifadesini kullandı.