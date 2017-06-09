15 Temmuz sanığı eski tuğamiral: O görüntüler yanıltıcı; ateş ettiğimi ispatlayın, kafama sıkarım!

15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili aralarında sözde ’Yurtta Sulh Konseyi’ üyelerinin de bulunduğu 221 sanık hakkında açılan davada, karargâha giren vatandaşların üzerine ateş açarken görüntüleri ortaya çıkan ve yerde yatan yaralı bir kişiye tekme attığı iddia edilen eski Tuğamiral Sinan Sürer savunmasında iddiaları reddetti. Fotoğraflar ve görüntülere rağmen Sürer, savunmasında ateş açmadığını ve kimseye tekme atmadığını öne sürdü ve "Bir tanık ateş ettiğimi söylesin, kafama sıkarım, tüm suçlamaları da kabul ederim" dedi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi’ndeki mahkeme salonunda görülen duruşmada, savunmasını yapan eski Tuğgeneral Sinan Sürer, terör alarmı verilince Genelkurmay Karargâhı’na gittiğini söyledi. Karargâha gittiğinde darbe olduğunu anlayacak bir durum olmadığını ve darbeci olmadığını iddia eden, "Karargâha gittiğimde yoğun güvenlik önlemleri vardı. Ben, terör saldırısı alarmı nedeniyle bunun normal olduğunu düşündüm. Burada beni güvenli bir odaya alacaklarını söyleyerek, paravanlı bir odaya aldılar" dedi.





Görüntüleri anlattı

Görüntüler kendisine verilmediği için izleme imkanının olmadığını ancak bir televizyon kanalında tesadüf olarak 7-8 saniye izleme olanağı olduğunu anlatan sanık Sürer, "Koridorda yürüyorum, 7-8 sivil yanımda geçiyor. Koridorun karşısında da Özel Kuvvetler personeli var. Kendimi korumak için koridorun sol tarafına atıyorum. Elimde tabanca olduğu için ateş ettiğim sanılıyor. Ben ateş etmedim. Eğer bir kişi ateş ettiğimi söylesin kafama sıkarım ve tüm suçlamaları da kabul ederim. Kesinlikle ateş etmedim. Sadece korunma refleksi ile elimde tabancayı tuttum. Ateş etseydim, kolum geri teper, ateş ettikten sonra duman çıkardı. Eğer öyle bir şey olmuş olsaydı bu ortaya çıkardı. Yaralı birine tekme attığım iddiasını da kabul etmiyorum. Kimseye tekme atmadım. Refleks ile ayağımı yere vurmuş olabilirim. Kameraların görmediği yerde bu nasıl tespit edilmiş. Benim koridorda bulunduğum anda yerde yaralı kişi yoktu" dedi.



'Balistik raporu beni doğrulayacak'





Teknolojinin çok geliştiğini belirten sanık Sürer, " Balistik rapor var mı elinizde? Bırakın birini vurmayı, benim silahımdan bir tane mermi çıkmış mı? Bana gösterin balistik raporu kafama sıkarım. Genelkurmay'da şehit olan iki kişinin, kendilerine ateş edildiğinde, yüzleri ateş edenlere dönük olduğu raporlardan anlaşılıyor. Ben vatandaşları gördüğümde arkaları bana dönük kaçıyorlardı. Ülkemizde kriminal ve adli tıp çok ilerlerdi. Şehitlerden çıkan çekirdekler bir tabancaya mı uzun namlulu silaha mı ait. Şehitlere önden mi arkadan mı, saat kaçta ateş edilmiş. Oradan mı vurulmuşlar yoksa başka yerde mi? Bunların tespit edilmesini talep ediyorum" dedi.



Şehit yakını "Oğlumun katilisin" diye bağırdı



Sanık Sürer’in ifadesinde ateş etmediğini söylemesine salondaki müştekiler tepki gösterdi. 15 Temmuz’da oğlunu kaybeden Saliha Arıgan, Sürer’in savunması sırasında "Oğlumun katil diye bağırdı" Mahkeme başkanın uyarısı üzerine gözyaşlarına boğulan kadın yakınları tarafından mahkeme salonundan çıkartıldı. (Özkan Arslan / DHA)