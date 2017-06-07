15 Temmuz Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında 9 tahliye

15 Temmuz’da Ankara Gölbaşı’ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen darbeci askerlerin yargılandığı davada 9 sanık hakkında tahliye kararı verildi.

Darbe girişimi sırasında Gölbaşı’nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüne ilişkin 69 sanığın yargılandığı davanın 8. celsesi sanık savunmalarıyla tamamlandı.

8 tahliye istendi, 9 kişiye tahliye çıktı

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 69 sanıklı davada savunmaların alınması ve avukatların da taleplerini bildirmesinin ardından Savcı Mustafa Manga mütalaa verdi.

Savcı Manga, o gece ÖKK nizamiyesinde nöbetçi olan 8 uzman çavuşun tahliyesini istedi. Mahkeme, uzman çavuş ve erlerden oluşan 9 kişinin tahliyesine karar verdi. Mahkemenin tahliye ettiği isimler şöyle:

"Umut Coşkun, Kadir Aslan, Hüseyin Uludağ, Cem Sinan Yenal, Şükrü Bülbül, Ökkeş Dursun Öztürk, Fahri Ersoy, Mustafa Sarıboğa, Mehmet Yaşar Çelik."