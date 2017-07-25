'15 Temmuz' okul öncesi eğitimde anlatılacak

Milli Eğitim Bakanlığı, yaz eğitimi programı kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderdiği “MEB Okul Öncesi Eğitimde Yaz Eğitimi Uygulama Kılavuzu”nda okul öncesi eğitim görecek olan olan 4-5 yaşlarındaki çocuklara 15 Temmuz darbe girişiminin anlatılmasını istedi.

Cumhuriyet gazetesinden Ozan Çepni'nin haberine göre, MEB Temel Eğitim Müdürlüğü, Eylül’de ilkokula başlayacak çocuklar için harekete geçerek ders yılı içerisinde okul öncesi eğitime erişemeyenlerin yaz döneminde eğitilmelerine ilişkin esasları “MEB Okul Öncesi Eğitimde Yaz Eğitimi Uygulama Kılavuzu” adı altında Milli Eğitim Müdürlükleri’ne gönderdi. İlkokul aday kaydı bulunan 54- 66 aylık çocukların listenelerek Eylül öncesinde yaz eğitimine alınmasını isteyen MEB, ailelelerin de yaz uygulamasına katılmasına yüksek düzeyde dikkat edilmesi talimatı verdi. Bu kapsamda çocuklara ilkokul öncesinde bir takım kazanımların sağlanmasına yönelik de ders planları hazırlandı.

MEB, yaz eğitimi uygulaması programında çocukların bilişsel gelişim, dil gelişimi, sosyal ve duygusal gelişim, motor gelişim, özbakım becerileri kazanımlarının verilmesi, değerlendirilmesi ve eksiklerin giderilmesi konusunda eğitimin şekillendirilmesini istedi.

Bu kapsamda çocukların konuşmalarında ad ve soyadlarını söyleyebilmeleri, anne ve babalarının isimleri ile mesleklerini bilmeleri, giyinme ile ilgili işlerini yapabilmeleri, nezaket sözcüklerini kullanması, ritmik saymayı, geometrik şekillerin isimlerinin bilinmesi ile az-çok, boşdolu, mutlu-üzgün, kolay-zor gibi kavramları bilmeleri amaçlandı.

Sayılardan 15 Temmuz’a

Önümüzdeki yıldan itibaren 1. sınıflarda yeni müfredatı çocuklara öğretecek ve tarih derslerinden başlayarak birçok derste kanlı darbe girişimini anlatmaya hazırlanan MEB’in, okula bile bırakmadan 4-5 yaşlarındaki çocuklara da 15 Temmuz’un anlatılmasına ilişkin talimatı dikkat çekti. Yaz eğitimi uygulaması kapsamında çocuklara 1-20 arasındaki sayıları öğretmeyi planlayan MEB, “Belirli Gün ve Haftalar” adı altında “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” olarak darbe girişiminin işlenmesini istedi. Ancak bakanlığın Milli Eğitim Müdürlükleri’ne gönderdiği yazıda darbe girişiminin nasıl işleneceğine ilişkin herhangi bir talimat yer almadı.