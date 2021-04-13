"15 Temmuz kursağımızda kaldı, benim listem hazır" diyen Sevda Noyan, hâkim karşısına çıktı: Nüktedan sözler olarak söyledim

Bir televizyon programındaki "15 Temmuz kursağımızda kaldı, benim listem hazır" sözleri nedeniyle "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Sevda Noyan hâkim karşısına çıktı.

İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Sevda Noyan katıldı. Müşteki avukat Enes Kabadayı ise duruşmada hazır bulunmadı.

"Disleksi hastasıyım, konuşmam eksik kaldı"

Noyan, programın sunucu Esra Elönü'nün 15 Temmuz darbe girişimine dair "Bir daha böyle bir şey yaşansa" ilişkin sorusu üzerine "Nüktedan" bir yanıt verdiğini belirterek şunları söyledi:

"Disleksi hastasıyım yani düşüncem ile ifadem birbirini tutmaması sonucu konuşmam eksik kaldı. Sunucu da bunu açmam için herhangi bir soru sormadı.

"Sadece iddianamedeki bir cümle alınarak eşimin geçmişi de ortaya konularak bizi çok ciddi şekilde mağdur edip tehdit ettiler. Telefonlarım çalmaya başladı. Instagram'ım hacklendi. Bunun üzerine emniyetten bana koruma tahsis edildi… Medyada bu husus köpürtüldü. Ciddi mağduriyetime neden oldu."

Noyan, "Bu sözleri halk arasında korku panik yaratmak amacıyla söylemedim. Üzgünüm. Keşke yaşanmasaydı. Söylediğim sözlerde suç unsuru yoktur. Beraatimi isterim" dedi.

Hakimin hakkında ceza verilecek olursa ertelenmesini ister misin sorusuna, Noyan "evet" diye yanıt verdi.

Mahkeme, mütalaasını hazırlaması için dosyanın savcılığa gönderilmesine hükmetti. Duruşma ertelendi.

"Bizim aile bir 50 kişiyi götürür yani" demişti

Sevda Noyan, 3 Mayıs 2020 tarihinde bir televizyon programında soru üzerine, "15 Temmuz kursağımızda kaldı. Yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın bizim aile bir 50 kişiyi götürür yani. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede var üç beş. Benim listem hazır açıkçası" diye konuşmuştu.