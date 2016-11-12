15 Temmuz gecesi yaralanan Özcan Özsoy hayatını kaybetti

Darbe girişimine karşı direnmek için gittiği Beştepe, Jandarma Genel Komutanlığında cuntacı askerlerin kurşunuyla başından vurulan Özcan Özsoy, tedavi gördüğü Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yeni Şafak'a konuşam ağabey Tekin Özsoy, kardeşinin son günlerinde bilincinin açıldığını belirterek, enfeksiyon sonucu dün gece 1.30'ta yaşamını yitirdiğini söyledi.

Tekin Özsoy Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, "Meydanlara inin" çağrısı üzerine Beştepe'ye gittiklerini belirten Özsoy, 15 Temmuz gecesini şöyle anlattı:

"15 Temmuz gecesi saat 1 gibi beraber Jandarma Genel Komutanlığının oraya çıktık. 2 buçuk gibi ben yaralandım. O zamana kadar beraberdik. 2.30'dan sonra iyice olaylar tırmanmaya başlayınca karmaşada birbirimizi kaybettik. Sabaha karşı da hastaneleri dolaşayım dedim. Sabah Gazi Hastanesi'nde buldum, başından vurulmuştu. Tedavisi devam etti. Dün gece 1.30 gibi de Hakk'a yürüdü."

"Erdoğan'ın çağrısıyla Beştepe'ye gittik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla Beştepe'ye gittiklerini belirten Özsoy, kendisinin de o gece yaralandığını, ayakta tedavi gördüğünü söyledi. Kardeşinin tedavi döneminde konuşamadığını belirten Özsoy, "Boğazı delikti daha rahat nefes alıp verebilmesi için. Konuşamıyordu. Son dönem bilinci açılmıştı. Ufak ufak hareketler yapmaya başlamıştı. Bir gün öncesinde enfeksiyon başladı, dün gece de şehit oldu" ifadelerini kullandı.

Özsoy bugün memleketi Ankara'da defnedilecek. 30 yaşında olan Özsoy'un 3 yaşında bir oğlu vardı.