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15 Temmuz Darbe Girişimi

15 Temmuz gecesi TBMM'ye tankla dayanmışlar

TBMM yöneticileri, tankların Meclis basamaklarına zarar verdiğini söyledi

18 Temmuz 2016 23:46

TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın başkanlığında bugün yapılan Meclis İdare amirleri toplantısında, 15 Temmuz gecesi bir tankın İçişleri Bakanlığı karşısından arada duvar olmamasını fırsat bilerek Meclis kampüsüne girmeye çalıştığı gündeme getirildi.

Bu kapsamda alınacak güvenlik önlemleri masaya yatırılırken, Meclis’e hava savunma, uçak savar ve radar sistemleri kurulması önerileri yapıldı. Toplantıda, bombalama sonucu ağır hasar gören sütunun da yer aldığı camlı bölmenin olduğu gibi muhafaza edilerek müzeye çevrilmesi önerildi.

 

"Gelecek nesiller TBMM'ye geldiğinde bunları okusun"

 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Meclis’e kaç uçakla kaç bomba atıldığı ve nerelerin hasar gördüğünün önceki ve şimdiki fotoğraflarıyla tutanak altına alınmasını önererek, “Gelecek nesiller parlamentoya geldiklerinde bunları resmi belgelerle okusun” dedi. Toplantıda, gündeme gelen konularla ilgili bir karar alınmadı.

 

 

Meclis sığınağı modernize edilsin önerisi

 

Yaklaşık 40 dakika süren toplantıda, 15 Temmuz gecesi yaşananlar, sığınakların durumu ve güvenlik önlemleri masaya yatırıldı. O gece sığınaklara inmek isteyen milletvekillerinin 1.5 saat anahtar bulunamadığı için beklediği, sığınağa girildikten sonra da uzun süre elektrik sisteminin devreye sokulamadığını belirten idare amirleri, “Sığınak denilen yere girdiğimizde şok olduk. Oturacak sandalye bile olmayan bir yer. 1995’lerde hazırlanmış, ama o günden beri hiç ilgilenilmediği ortaya çıkıyor. Oraya sığınak da denilemez” görüşünü dile getirdi. CHP’li İdare Amiri Tufan Köse, “Burası sığınma yeri olmaktan ziyade afet, terör, savaş saldırılarına göre düzenlenip milletvekillerinin çalışabileceği teknolojiyle donatılmalı” önerisinde bulundu.

 

Tank girmeye çalışmış

 

Toplantıda güvenlik önlemleri konuşulurken, Meclis yöneticileri, 15 Temmuz gecesi bir tankın  Meclis’e girmeye çalışırken basamaklara zarar verdiği bilgisini verdi. Toplantıda, tankı kullanan askerin ya başarılı olamadığı ya da vazgeçtiği için Meclis’e girmemiş olabileceği değerlendirmesi yapıldı.

 

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