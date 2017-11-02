 15 Temmuz gecesi şehit edilen ve yaralanan vatandaşlara yönelik kan donduran görüntüler güvenlik kamerasında

ANKARA, (DHA) - 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Genelkurmay Başkanlığında, o geceye ait güvenlik kamera görüntülerinin analiz edildiği bilirkişi raporu, mahkeme dosyasına girdi. Raporda yer alan görüntülerde darbecilerin Genelkurmay binasına girmek isteyen vatandaşlara yönelik şiddeti gevenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Bu görüntülerden en çarpıcısı, vurularak şehit edilen ya da yaralanan vatandaşların darbeci askerler tarafından karga tulumba dışarı atılmaları.

Bilirkişi tarafından 15 Temmuz\'dan 16 Temmuz 2016 akşamına kadar Genelkurmay Binası\'ndaki güvenlik kamera görüntülerinin analizinin yapıldığı rapor, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince görülen Genelkurmay Çatı Davası\'nın dosyasına girdi. Bu raporda klasörler halinde binlerce fotoğraf ve görüntü yer aldı. Darbe gecesi vatandaşların Genelkurmay Binasına gelerek darbeye karşı direnmeleri de kameralara yansıdı. Görüntülerde Genelkurmaya gelen tanklar polis araçlarını ezerek ilerliyor, vatandaşlar tankların önüne geçiyor. İlerleyen saatlerde toplanan kalabalık nizamiye kapısını kırarak içeri giriyor. Bir süre sonra içerden darbeciler tarafından vatandaşlara ateş açılıyor. Genelkurmay üstünde uçan bir helikopterden de ateş açılması kameralara yansıyor.

İZLEYENLERİN KANINI DONDURAN GÖRÜNTÜLER

Klasörlerde yer alan görüntülerden bazıları izleyenlerin kanını donduran cinsten. Nizamiye kapısını kırarak içeri giren kalabalığın üzerine ateş açılıyor. Vatandaşlar panik halinde sağa sola kaçıyor. Bazıları yere yatarak kendini korumaya çalışıyor. Bir süre sonra kan donduran görüntüler yaşanıyor. Önce 4 darbeci, vurulan bir vatandaşı karga tulumba kapının önüne koyuyor. Bu kişi diğer vatandaşlar tarafından hemen alınıyor. Arakadan kısa bir süre geçtikten sonra darbeciler bu kez başka bir vatandaşı getirerek yolun ortasına atıyor. Ve arkasından başka birini. Bu sırada ağır yaralanan bir kişi nizamiye kapısında sürünerek dışarı çıkıyor. Bir süre dizlerinin üzerinde sürünen kişi ayağa kalkarak gözden kayboluyor. Darbeci askerler bu şekilde onlarca şehit ve yaralı vatandaşı karga tulumba kapının önüne atıyor. Bu kişilerin bazıları vatandaşlar tarafından alınarak götürülüyor. Bazıları ise gelen ambulanslarla taşınıyor. Darbeci askerlerin, şehit ve yaralıları almaya gelen vatandaşları tehdit etmeleri de kameralara yansıyor.