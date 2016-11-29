15 Temmuz gecesi İzmir Valiliği'ni kuşatmaya giden askerleri durduran komiser terfi aldı

İzmir'de 15 Temmuz darbe girişiminde Valiliği kuşatmak üzere Urla'daki askeri kamptan yola çıkan 500'e yakın Kara Harp Okulu öğrencisi ile 200 askerin önünü keserek darbecilerin başındaki Kurmay Albay Enver Topal'a "Tabancamda 13 mermi var biride sana nasip olur" diyen komiser Bekir Önsal terfi alıp başkomiser oldu.

DHA'nın haberine göre, tatbikat olduğu söylenip kamptan çıkarılan ve 5’er şarjör dolusu mermi dağıtılan silahlı askeri öğrenciler ve askerler ile başlarındaki subayların İzmir Valiliği’ni kuşatma amacında olduklarını öğrenen az sayıdaki polis, kararlı bir tutum sergiledi.

Yolu trafiğe kapatan polis ekipleri, askeri konvoyun geçmesine izin vermedi, geri dönmeleri istendi. Aracından inen Kurmay Albay Enver Topal, tatbikata gittiklerini söyleyip polislerden yolu açmalarını istedi.

Buna karşılık polisin kendilerinde böyle bir bilgi bulunmadığını belirterek izin vermemesi üzerine, darbeci askerler ile onlara direnen polisler arasında kısa bir gerginlik yaşandı.

Harbiyeli askerlere emir komuta eden Kurmay Albay Enver Topal, Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polislerin başındaki Komiser Bekir Önsal’a, "Sen ne cesur çıktın komiser! Bizi belindeki o tabancayla mı durduracaksın?" diyerek, İzmir yönüne gitmek için ısrarını sürdürdü.

Bu gelişme üzerine beylik tabancasını çeken Komiser Bekir Önsal, "Benim de ailemde şehitlerim var. Gerekirse ben de şehit olurum. Ailem de bundan onur duyar. Tabancamda 13 mermi var. Biri de sana nasip olur" diyerek kararlılığını gösterdi.

Komiser Bekir Önsal ve diğer polislerin bu kararlı duruşu sonrasında, askeri konvoy geri dönmek zorunda kaldı.

Darbe girişiminin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında, kalkışmanın Menteş Kampı ayağını yönettiği iddiasıyla gözaltına alınan Kurmay Albay Enver Topal ile Kurmay Yarbay Akif Açıkgöz o günlerde tutuklandı. Harp okulu öğrencilerine yönelik de soruşturma başlatıldı.

Önsal’ın beklediği müjde, polis şurasından çıktı. Darbe girişiminden sonra terfilere karar veren polis şurası, kahraman komiser Bekir Önsal’ı, başkomiserliğe terfi ettirdi.