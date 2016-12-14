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15 Temmuz gecesi İstanbul Valiliği'ni basan askerlere 3'er kez ağırlaştırılmış hapis istemi

Darbe gecesi İstanbul Valiliği'ni basan askerlerle ilgili hazırlanan iddianamede tamamlandı

14 Aralık 2016 18:27

15 Temmuz darbe girişimi gecesinde İstanbul Valiliği'ni basmaya giden askerlere ilişkin hazırlanan iddianamede 12'si tutuklu 90 şüpheli hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökhan Yılasığmaz tarafından hazırlanan ve Başsavcıvekili İsmail Uçar tarafından onaylanan iddianame, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. 

İddianamede, 15 Temmuz gecesi İstanbul Valiliğinin ele geçirilmesine teşebbüs eden 12'si tutuklu 90 şüpheli asker hakkında, TCK'nın anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçları düzenleyen 309, 311. ve 312. maddeleri uyarınca, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. 

İddianamede ayrıca, şüphelilerden bazılarına "silahlı terör örgütüne üye olmak", bazılarına da "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek veya isteyerek yardım etmek" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi. 

Söz konusu iddianameyle FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin İstanbul'da hazırlanan üçüncü iddianame de tamamlanmış oldu. 

 

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