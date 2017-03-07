15 Temmuz gecesi Fidan'ı uğurlayan Üsteğmen Kübra Yavuz: Genelkurmay'daki ifademi idam tehdidiyle verdim!

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili 221 kişi hakkında hazırlanan çatı iddianamesindeki tek kadın şüpheli protokol personeli Kübra Yavuz'un, 2010 KPSS sorularını çalanlar arasında olduğu iddia edildi. Genelkurmay Karargâhı'nda o geceki görüntüleri kamera kayıtlarına yansıyan Kübra Yavuz'un, darbe gecesi saat 20.22'de Genelkurmay Karargâhı binasında MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı uğurladığı görüntülere yansıdı.

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre iddianamede, Yavuz'un, Genelkurmay Başkanlığında 2 Ağustos 2016'da verdiği ifade de paylaşıldı. Buna göre, Kübra Yavuz, 2009'da 9 Eylül öğrenci yurdunda kaldığını, devlet yurtlarından sorumlu "Elif abla"nın kendisiyle ilgilendiğini anlattı. Mezun olacağı 2010'da bu "abla" aracılığıyla kendisine "KPSS'ye çalışma, senin için başka bir şeyler düşünüyoruz" notunun iletildiğini söyleyen Yavuz, sohbetlerde "Allah rızası ve hizmet doğrultusunda yaşanmasının" anlatıldığını kaydetti.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına personel alımı için internetten başvurmasının istendiğine işaret eden Yavuz, "Spora çalış. Diğer konuları hallederiz." denildiğini bildirdi. Yavuz, genel yetenek sınavı için İzmir'de "Selim abi"nin soruları kendisine vererek cevaplarını ezberlemesini söylediğini vurguladı.

Ancak Kübra Yavuz, savcılıktaki ikinci sorgusunda ise önceki beyanlarını yalanlayarak şu ifadeyi verdi:

"2 Ağustos günü Genelkurmay Başkanlığı'na normal mesai için gittiğimde genel sekreterin odasına alındım. Burada Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı ile 3 personeli vardı. Aksakallı, "Görüntülerin elimde, bağlantılarını anlat. Bu olaylara karışmışsın" diyerek beni sıkıştırmaya başladı. "Ya idam edileceksin ya da serbest kalacaksın" diyerek beni tehdit etti. Genelkurmay Başkanlığı içindeki ifademi ölüm tehdidi altında verdim."

Kübra Yavuz, iddianamenin kabulü halinde 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılanacak.