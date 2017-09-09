15 Temmuz gecesi Erdoğan'ı koruyan askerler 'FETÖ'den tutuklanmış!

Cumhurbaşkanı'na suikast girişimi davasında 15 Temmuz gecesi Marmaris'te Erdoğan'ı koruyan polislerin bir kısmının 'FETÖ'den tutuklandığı ortaya çıktı. Davanın görüldüğü mahkemenin başkanı Baştoğ, "Sanıklara sizinle çatışmaya giren polislerin bir kısmı da 'FETÖ'den tutuklandı. Su o kadar bulanık ki" dedi.

Sputnik’te yer alan habere göre, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldırı düzenleyen Özel Kuvvetler ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerinde görevli, 1'i firari 37 darbeci askerin de aralarında bulunduğu 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılanması Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor. Dünkü duruşma öncesi, özel harekat polisleri çatılarda konuşlanırken, çevik kuvvet tarafından da çevrede güvenlik önlemleri alındı.

“Bırakın ateş etmeyi, silahı elime bile almadım”

Darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli binbaşı olan sanık Şükrü Seymen, dün yarım kalan esas hakkında savunmasına bugün devam etti. Binbaşı Seymen, "İddianamede, helikoptere ateş ettiğim yer alıyor. İddianamede doğru olan kısım, güvenlik güçlerinin helikoptere ateş ederek Haldun Gülmez'i (yüzbaşı) yaralamasıdır. Sahilde diz çökmüş bir şekilde cep telefonuyla pilotla görüştüm. Bizi öldürmek kastıyla ateş eden polisler için yanımdakilere, 'Onlarla işimiz yok, karşılık verdirmeyin' emrini verdim. Bırakın ateş etmeyi, silahım bile elimde değildi. Tanıklardan birisinin ifadesinde, polislerin bize karşı kimyasal silah kullanılacağı yönünde iddiası var" dedi.

“Su o kadar bulanık ki”

Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ ise, "Helikopterden sivil halka nasıl ateş edildiği ortadadır. Polislerin hangi psikoloji ile davrandığını bilemeyiz. Ayrıca sizinle çatışmaya giren polislerin bir kısmı da 'FETÖ'den tutuklandı. Su o kadar bulanık ki" dedi.