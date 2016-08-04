15 Temmuz gecesi Başbakanlık'ta yaşananlar ortaya çıktı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşananlar, bürokratik mekanizmalara verilen talimatlar, yapılan müdahaleler, Başbakanlık Koordinasyon Merkezi'nce dakika dakika kaydedilirken, darbe girişimi sırasında Çankaya Köşkü ve çevresinde yaşananlar da güvenlik kameralarının kayıtlarına yansıdı.

Başbakan Yıldırım, bakanları aradı

Hürriyet'te yer alan habere göre, 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin ilk bilgilerin alınmasıyla Başbakan Binali Yıldırım, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay ve bazı bakanları aradı. Bunun üzerine Oktay ve bazı bakanların geldiği Çankaya Köşkü'nde Başbakan Yıldırım'ın talimatıyla kriz masası oluşturuldu.

Tankın önüne yatan vatandaşlar -

Darbe girişimi sırasında Çankaya Köşkü ve çevresinde yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı. Darbe girişiminin başlamasının ardından, askerler, ele geçirilmesi planlanan ilk yerlerden olan Başbakanlık Çankaya Köşkü’ne tanklar ve helikopterlerle saldırdı.

Çankaya Köşkü'nün Atatürk Bulvarı'na bakan 1 No’lu giriş kapısındaki güvenlik kamerasına yansıyan kayıtlarda, elinde Türk bayrağı olan bir vatandaşın önce bayrağı sallayarak, daha sonra da yola yatarak, tank ve zırhlı araçların geçişine engel olmaya çalıştığı görüldü.

Darbecilerin tanklarla köşkü işgal etmeye hazırlandığını duyan vatandaşların tank ve zırhlı araçların geçişini zorlaştırmak için köşkün çevresinde bulunan caddelere araçlarını park ettikleri de kayıtlara yansıdı.

Vatandaşlar önce kol kola yürüdü, sonra da yolun ortasına oturdu

Vatandaşların ve taksi şoförlerinin, Köşk'ün 3 ve 4 No’lu kapılarına gidiş istikametini araçlarıyla kapattığı dikkati çekerken, bunun üzerine tankların refüjü kullanarak geçtiği görüldü. Vatandaşlar, Köşk'ün 5 No’lu kapısı önündeki tank ve zırhlı araçları engellemek için önce kol kola girerek yürüdü, daha sonra da yolun ortasına oturdu.

Karşılaştıkları direniş sonrasında geldikleri yöne dönmeye çalışan tank ve zırhlı araçların etrafını saran vatandaşlar ve polislerin, tankların üzerine çıkarak bazı askerlerle konuştukları görüldü. Bazı vatandaşların da araçlarıyla, kaçmaya çalışan tankların önüne geçtiği ve uzun süre takip ettikleri kameralara yansıdı.

Orgeneral Akar'ın Çankaya Köşkü'ne gelişi

Darbe girişimi sırasında rehin tutulduğu Akıncı 4. Ana Jet Üssü’nden helikopterle ayrılan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Çankaya Köşkü'ne gelişi de güvenlik kameralarının kayıtlarında yer aldı.

Mehmet Dişli de Akar'ın yanındaydı

Görüntülere göre, helikopterle köşke gelen Orgeneral Akar, makam aracına alınarak Başbakanlık Binası'nın D kapısına getirildi. Orgeneral Akar'ın binaya girişinde yanında, daha sonra tutuklanan Tümgeneral Mehmet Dişli'nin de yer aldığı görüldü.

Başbakanlık koordinasyon merkezi kayıtları

Başbakanlık Müsteşarı'nın başkanlığında ve ilgili bürokratların katılımıyla, Çankaya Köşkü'nde kurulan Başbakanlık Koordinasyon Merkezi'nde 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimi sırasında bürokratik mekanizmalara verilen tüm talimatlar, hazırlıklar ve yaşananlar kayıt altına alındı.