15 Temmuz gecesi aynı aileden 3 kişi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde hayatını kaybetti

15 Temmuz Darbe Girişimi gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde 'demokrasi nöbeti' tutan aynı aileden Hakan, Lütfi ve Mehmet Gülşen'in F-16'dan atılan bombalarla hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Kızılcahamam'dan 70 kilometre yol gelerek 'demokrasi nöbetine' katılan aynı aileden Mehmet Gülşen (61), kardeşi Hakan Gülşen (43) ve kuzeni ve enişteleri olan Lütfi Gülşen (63) F-16 uçağından atılan bomba sonuncunda hayatını kaybetti.

"Biz şehit olmaya gidiyoruz"

Hakan, Lütfi ve Mehmet Gülşen... Üçü de Kızılcahamam'da yaşıyordu. Üçü de evli ve 2'şer çocukluydu. Darbe girişimini televizyondan öğrendiler. Erdoğan'ın çağrısı üzerine meydanlara indiler. Kızılcaham'da biraz vakit geçirdikten sonra Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne 'demokrasi nöbeti' tutmaya karar verdiler. Gece 01.00'de kendi arabalarıyla yola çıktılar. Kızılcahamam'dan kendileriyle birlikte Ankara'ya demokrasi nöbeti tutmaya gelen gençlere, "Siz şimdilik gelmeyin, biz şehit olmaya gidiyoruz" diyerek karşı çıktılar.

Yaklaşık 70 kilometre yol yaptıktan sonra Beştepe'ye vardılar. Gece boyunca Beştepe'de nöbet tuttular. FETÖ'cülerin helikopterle yaptığı saldırıdan son anda kurtuldular. Sabaha karşı artık gün ışımaya başladığında Külliye ve Jandarma Genel Müdürlüğü arasında kalan bölgede nöbet tutmaya devam ettiler. Ancak sabahın ilk ışıklarıyla Külliye üzerinde alçak uçuş yapan F-16'nın bıraktığı bombadan kaçamadılar. Beraber yola çıkan Gülşenler, aynı yerde yan yan can verdiler.





"Demokrasi dersi verelim"



Hain darbe girişiminde 2 kardeşini ve bir amcaoğlunu kaybeden Nizami Gülşen, "Aynı aileden 3 şehit vermenin acısını da gururunu da birlikte yaşıyoruz" dedi. Kardeşlerinin ve kuzenlerinin vatanına, milletine bağlı insanlar olduğu ifade eden Gülşen şunları söyledi: "Onlar darbe girişiminde vatan savunması için yola çıktılar. 'Şehit olmaya gidiyoruz' dediler. Beraber gittiler, beraber direndiler, beraber öldüler ve beraber gömüldüler. Allah'ın takdiri. Allah vatanımıza bir daha böyle bir olay yaşatamasın. Üçü de vatanına, davasına sadık güzel insanlardı. Darbecileri görünce 'Hadi gidelim şunlara bir demokrasi dersi verelim' dediler."