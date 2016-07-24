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15 Temmuz Darbe Girişimi

Cuntacılar Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde bir kadını nişan alarak vurdu!

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde yaşananlar...

24 Temmuz 2016 00:43

Kendilerine "Yurtta Sulh Konseyi" adını veren cuntacıların 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü kontrol altına almak için gittikleri sırada yaşananların görüntüleri yayınladı. 

NTV'nin yayınladığı görüntülerde, Ankara Emniyet Müdürlüğü önüne zırhlı araç ve tanklarla giden cuntacılar, polisin mukavemet göstermesi üzerine ateş açıyor. Polisle cuntacılar arasından çatışmalar sürerken bir grup sivil Ankara Emniyet Müdürlüğü önüne gelerek cuntacılara tepki gösteriyor. Bu sırada bir askerin, kendisine tepki gösteren bir kadını 10 metre mesefaden hedef gözeterek vurduğu kamera kayıtlarına yansıyor.

NTV'den Gökhan Gerçek'in ortaya çıkardığı 15 Temmuz gecesi Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde yaşananları izlemek için tıklayın.

 

 

 

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