"15 Temmuz gecesi Akın Öztürk, Akıncılar Üssü'nden 2 defa kaçma girişiminde bulundu" iddiası

15 Temmuz darbe girişimine yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı çatı iddianamesinde Yüksek Askeri Şura Üyesi eski Orgeneral Akın Öztürk'ün, Akıncılar Üssü'nden iki defa helikopterle kaçma girişiminde bulunduğu ifade edildi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, helikopter pilotunun iki defa helikopteri kaldırmaya çalıştığı ancak darbe karşıtı askerlerin helikopteri hedef alması sonrası bu girişimin başarısız olduğu gün yüzüne çıktı. Akın Öztürk'ün tek başına firar girişiminin başarısız olması üzerine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Çankaya'daki Başbakanlık konutuna götüren helikoptere binmek istediği, Orgeneral Akar'ın da 'Sen burada kal' dediği de biliniyordu.

Başbakan'la görüşme

Darbe girişimine katılan helikopter pilotlarından Halil Gül, iddianamede yer alan ifadesinde Akın Öztürk'ün kaçış planını anlattı. Gül, Akıncı Üssü'nde bulunduğu sırada 16 Temmuz saat 09.00 sıralarında Öztürk'ün kendisinin yanına gelerek “Havalanmamız lazım. Başbakan ile görüşeceğim” dediğini söyledi. Gül ifadesinin devamında ise, “Bunun üzerine kalkmaya teşebbüs ettim ancak bir savaş uçağının ateş etmesi üzerine helikopteri bıraktım. Bir saat sonra Akın Öztürk tekrar geldi. Bu sefer de bir yer cobrası ile ateş edildi” ifadelerini kullandı.

Aynı araçtaydılar

Gül, daha sonra Akın Öztürk'ün araca bindiğini ifade ederek, “143. Filoya gittik. Sonra geri döndük ardından tekrar 143. Filoya gittik. Sabah erken saatlerde Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve ismini bilmediğim bir tümgeneral araca bindi. Terminale sürmem gerektiği söylendi. Helikoptere binmek için araçtan indiklerinde Akın Öztürk de oradaydı. Helikopter havalandıktan sonra Akın Öztürk ile karargaha geri döndük” ifadelerini kullandı.

Akar'ı Akıncı'ya götürüyoruz

Darbe girişimi sonrası intihar eden Genelkurmay Destek Kıtaları Hizmet Tabur Komutanı Yarbay Hasan Yücel'in tanık sıfatıyla alınan ifadesi de Öztürk'ün FETÖ'cü generallerle irtibatını gözler önüne sermesi açısından dikkat çekici detaylardan bir tanesi oldu.

Yücel ifadesinde darbenin kilit isimlerinden Orgeneral Akın Öztürk'le Tuğgeneral Mehmet Partigöç arasında yaşanan bilinmeyen telefon konuşmasını anlattı. 15 Temmuz gecesi karargah binasında olduğunu söyleyen Yücel, karargah binasına gelen Tuğgeneral Mehmet Partigöç'ün 'Akın Öztürk'le görüştüğünü söyleyerek Öztürk'e komutanım Genelkurmay Başkanımızı Akıncı'a götürüyoruz. Sizi de oraya bekliyoruz' dediğini duyduğunu aktardı.

Üst görevi hazırmış

Akın Öztürk'ün 15 Temmuz günü şoförlüğünü yapan Ahmet Ardıç'ın ifadesi de Öztürk'ün darbe girişimi sonrası bulunduğu konumdan daha üst düzey bir göreve geleceğini deşifre etti. İfadeye göre Akıncı Üssü'nün kapısında bekleyen Ardıç'a, darbe girişimine katılan özel kuvvetlerden 4-5 personel kimi getirdiğini sordu. Bu soruyu “YAŞ Üyesi Akın Öztürk'ü getirdim” şeklinde cevaplayan Ardıç'a, özel kuvvetler personeli “YAŞ üyesi değil” dedi. Ardıç'ın ifadesinin özeti şu şekilde: “11.30-12-00 sularında Öztürk ve eşini aldım. 14.00 sularında Akıncı Üssü'ndeki lojmanlara bıraktım.

Akşam Genelkurmay'a saldırı haberini alınca Öztürk paşaya haber verdim. Bana geri dönmemi ve Genelkurmay'a gidebileceğimi söyledi. Daha sonra Akıncı Üssü'ne geri döndüm. Giriş çıkışlar kapalıydı. Koruma astsubayının ısrarı üzerine kapıyı açtırdık. Karargah kapısının önünde 4-5 tane özel kuvvet personeli vardı. Aracın yanına gelerek kim olduğumu ve üzerimde silah olup olmadığını sordu. Hangi paşayı getirdiğimi sordu. Ben de 'YAŞ üyesi olan Akın Öztürk'ü' getirdiğimi söyledim. Bunun üzerine özel kuvvet personeli bana 'YAŞ üyesi değil' diyerek cevap verdi ve yanımdan ayrıldı.”