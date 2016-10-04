15 Temmuz gecesi 60'tan fazla imam ve müezzin saldırıya uğramış

Darbe girişimi sırasında sala okuduğu için İzmir’in Narlıdere ilçesindeki Kutlu Yalvaç Camii Müezzini Mehmet Kuzgun’a saldırdığı iddia edilenlerin serbest bırakılmasına tepki geldi. Çentik Camisi İmamı Nurdoğan Akın, “Şort giydiği için tekme yiyen hemşire Ayşegül Terzi’ye yapılan saldırıyı kınıyorum. O saldırgan 8 yıla kadar hapisle yargılanırken, bir devlet görevlisinin görevi başında darp edilmesi de cezalandırılmalı” dedi. Öte yandan darbe girişimi sırasında Türkiye genelinde 60'tan fazla din görevlisinin saldırıya uğradığı belirtildi.

Yeni Şafak'tan Aybike Eroğlu'nun haberine göre, darbe girişimi sırasında Türkiye genelinde sala okuyan 60'tan fazla din görevlisi saldırıya uğradı. İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Kutlu Yalvaç Camii Müezzini Mehmet Kuzgun'a saldıran CHP'li Urla Belediye Meclis Üyesi Lütfi Özbey'in oğlu Hasan Özbey'in dahil olmak üzere pek çok kişinin serbest bırakılması, toplumda tepkiye sebep olduğu belirtildi.

Hem müezzine hem camiye saldırı

İzmir Narlıdere'de kamera görüntülerine de yansıyan saldırıda biri erkek 3 kişi cami önüne gelerek sela okuyan cami müezzini Mehmet Kuzgun'la tartışmaya başlıyor. Gelen kişilerden elinde taş olan bir kadın, cami girişindeki camı kırıyor. Daha sonra müezzin Kuzgun'a saldıyor. Bu sırada araya bir erkek giriyor. Tekrar müezzine saldıran bu kişilerden kadın olanının, müezzine saati işaret ettiği dikkatlerden kaçmıyor. Ayrıca olay gecesi, yine aynı kadın elindeki bir cisimle caminin giriş kapısının camlarını da kırıyor. CHP'liler, duruşmada 'FETÖ' karşıtı olduklarını belirterek işgal girişimine direndiklerini söyledi.

İmamı tekmelerle dövdüler

15 Temmuz gecesi Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bulunan Çentik Camii İmamı Nurdoğan Akın da darp edildi. Camiye giderken önce yolu kesilen Akın, arkasından ise hakaretlere maruz kaldı. Yaşadığı dakikaları anlatan İmam Akın, “Bursa'da merkezi sistem sayesinde sala okunuyordu. Ben darbe girişimini duyar duymaz her ihtimale karşı camiye gitmek üzere yola koyuldum. Bir grup yolumu kesti ağır hakaretler işittim. Cami cemaatinden bazı kişiler araya girdi. Daha sonra saldırganlar pencereden camiye girerek şarteli kapattı. Sistem kapanınca sala okunamadı. Ben de sala okuyabilmek için camiye girdim. Yine küfür ettiler, yumrukladılar yere düştüm bu kez de tekmelediler” diye anlattı. Olay gecesi kendisine saldıran grubun yaklaşık 15 kişi olduğunu söyleyen İmam Akın, “Ben ilk etapta 4 kişiden şikayetçi oldum ama saldırganlar 15 kişilik gruptu” dedi. Saldırganların 20 gün tutuklu kaldığını söyleyen Akın, bu kişilerin daha sonra serbest bırakıldığını aktardı.

"Ceza caydırıcı olacaktır"

İzmir'de bir müezzini darp eden şahısların serbest bırakılmasıyla birlikte yeniden gündeme gelen olayı üzüntüyle karşılayan Çentik Camisi İmamı Nurdoğan Akın, “Hemşire Ayşegül Terzi şort giydiği için darp edildi bu haberlere de yansıdı. O bayana tekme atılmasını kesinlikle kabul etmiyorum bunu özellikle belirteyim. O hareket nasıl yanlışsa, bunu yapan kişi 8 yılla cezalandırmışsa, bir devlet görevlisinin, görevini yapmak isterken darp edilip hakarete maruz kalması da yanlış ve cezalandırılmalı. Bu kişilerin rahatça dolaşması bu olayların yeniden yaşanmasına zemin hazırlıyor. Bu kişilerin cezalandırılmasını istiyorum” şeklinde konuştu.

"Askerler kadar kabahatliler"

Darbe gecesi Çapa'daki Mihrişah Hacı Kadın Cami İmamı Adem Tunoğlu da, bir kişinin palalı saldırısına uğradı. Saldırganlar İmam Adem Tunoğlu ve yanındaki polisi yaraladı. İki kişiyi birden öldürmeye teşebbüs eden saldırganın halen tutuklu bulunduğunu anlatan Tunoğlu, “İlerleyen günlerde davamız görülecek, bu kişinin hakkıyla cezalandırılmasını istiyorum” dedi. Tunoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Eline topu tüfeği alanların kabahati ne kadar büyükse, onların temsilciliğini yapanlar o kadar kabahatli. Bunların elinde top tüfek olsaydı demek ki daha beteri olacaktı. Bu kişiler cezalandırılmalı, cezalar caydırıcı olmalı ki, bir daha böyle Bir şey yapmaya cesaret edilmemeli."

Görmez: Özür dileyecekler

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında camilerde sela okurken saldırıya uğrayan din görevlilerini "Sela gazisi" olarak nitelendirdi. Görmez ayrıca din görevlilerine, davacı oldukları kişilere mahkeme önünde af ve özür çağrısında bulunmalarını tavsiye ederek “Ben sizin yerinizde olsam şöyle söylerim, 'Bir şartla affederim' derim. Bir, özür dileyecek. Kimden, bu milletten özür dileyecek. İki, Diyanet İşleri Teşkilatından özür dileyecek. Üç, af dileyecek. Rabbimizden af dileyecek. Salatu selam Resul-u Ekrem Aleyhisselam'a yönelik bir çağrıdır. Efendimizden özür dileyecek” ifadesini kullandı. Görmez, din görevlilerinin şikayetlerini titizlikle inceleneceğini belirterek Başkanlığın dava sürecine hukuki destek vereceğini açıkladı.

Darp edilen sela gazileri

Darp edilen din görevlilerin isimlerinden bazıları:

Ankara Keçiören Cami İmamı İbrahim Tıpırdamaz, Bolu Göynük Hacı Mehmet Ericek Cami İmamı Metin Şener, Kırklareli Merkez Dolhan Köyü Vekil İmamı Hasan Süngü, Kırklareli Karıncak Köyü Camii İmamı Hamza Er, Kırklareli Kapaklı Köyü Camii İmamı H. Hüseyin Ayboğan, Kırklareli B. Mandıra 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Camii İmamı Kadir Altıntaş, Kırklareli Vize Merkez Camii Müezzini Murat Şahin, Kocaeli Cebeci Mahallesi Camii İmamı Mustafa Aydın, Kocaeli Teksen Mah. Düzköy Camii İmamı Hasan Ergin, Konya Kutburun Cami İmamı Ali Güleş, Kütahya Arife Adem Camii Müezzini Hüseyin Aydoğdu, Mersin Davultepe Merkez Camii İmamı Ali Koçak, Muğla Turgut Reis Akyarlar Camii İmamı Memduh Emek, Sivas Sızır Merkez Camii İmamı Mustafa Ceylan, Tekirdağ Çorlu Seyit Ali Camii İmamı Mehmet Ali Sarı, Tekirdağ Ergene Vakıflar Mahallesi Yukarı Camii İmamı Nurettin Uçar, Tekirdağ Süleymanpaşa Gazi Murat Cami İmamı Recai Hatipoğlu, Zonguldak Perşembe Beldesi Merkez Camii İmamı Reşit Bayraktar, Zonguldak Çaycuma Güzelkaya Köyü Yeşiltepe Camii İmamı Hamza Baş, Manisa Akhisar Kayalıoğlu Camii İmamı Hüseyin Dirgi, Manisa Arıgöl Aşağıkoçaklar Camii İmamı Ahmet Pala, Şanlıurfa Suruç Regaip Camii Müezzini Necmettin Demirel, Suruç İsa Yavuz Camii İmamı Ömer Yağmurlu sala okuduğu için hakarete maruz kalarak darp edildi. Ayrıca Bornova İmamı Halil Karabıyık 3 kişilik bir grup tarafından darp edildi. Yine Bornova'da Yusuf Dağ isimli İmam 15-20 kişilik bir grubun sataşmasına maruz kalırken, Urla'daki Zeytinalan Camii İmamı M. Hadi Beskisiz bir şahsın tokatlı saldırısına uğradı.