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15 Temmuz Darbe Girişimi

15 Temmuz gecesi 6 savaş uçağının kalktığı Diyarbakır'da uçak pistine kamyonetli önlem

Darbe girişiminde Ankara'yı bombalayan 6 savaş uçağı Diyarbakır'dan kalkmıştı

14 Ağustos 2016 20:13

Darbe girişimi sırasında Ankara’yı bombalayan 6 savaş uçağının kalkış yaptığı Diyarbakır’daki 8’inci Ana Jet üssü Komutanlığından askeri uçuşların izne bağlanmasından sonra izinsiz uçuş olmaması için savaş uçaklarının bulunduğu hangar girişlerindeki pistlere araçların çekildiği görüldü. Uçakların izinli kalkış yaptığı sırada bu araçların kaldırıldığı ve uçuş görevi tamamlanıp uçak hangara girdikten sonra tekrar park edildiği ifade edildi.

Darbe girişiminden sonra Ankara’da TBMM ve Gölbaşındaki Özel Harekât Daire Başkanlığı’nı bombalayan savaş uçaklarından 6’sının kalkış yaptığı Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üssü’ndeki önlemlerin devam ettiği ortaya çıktı.

DHA'dan Ferit Arslan'ın haberine göre, 16 Temmuz sabahından itibaren askeri uçuşların yasaklandığı ve sadece izinli uçuşların yapıldığı Askeri üste savaş uçaklarının izinsiz kalkış ile kullanılmaması için pistlere araçların çekilerek park edildiği görüldü.

Araçların izinli uçuşlar yapılırken pistten çekildiği ve görevin tamamlanıp uçakların hangarlara dönmesinden sonra yeniden araçların pistlere park edildiği belirtildi.

Darbe girişiminde kullanılan uçakların Diyarbakır’dan da kalktığının ortaya çıkmasından sonra Diyarbakır’da askeri uçuşlar ilk önce yasaklanırken üsse verilen elektrik ve su kesilmişti. Daha sonra zorunlu uçuşlar izne bağlanmış ve havalimanı sadece sivil uçaklara açık bırakılmıştı.

Darbe girişimi sırasında Ankara’yı bombalayan savaş uçaklarından 6’sının Diyarbakır’dan kalktığının tespit edilmesi üzerine uçuşlara kapatılan Diyarbakır’daki 8’inci Ana Jet Üssü’ne girişimden 14 gün sonra ilk kez savaş uçakları inmişti.

 

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