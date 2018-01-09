15 Temmuz gecesi 4 yerinden vurulan Utuş: Beni yaralayan kişi tutuksuz yargılanıyor; tutuklanmamı istediler

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirlen darbe girişimi sırasında AKP Genel Merkezi'ni basan cuntacı askerlere karşı gelerek dört yerinden vurulan Necmettin Utuş, "Beni vuran kişi tutuksuz yargılanıyor. Üstüne üstlük karşı tarafın avukatı da benim tutuklanmamı istedi" ifadesini kullandı.

Utuş, "Mahkemede onların olaylara karışmadıkları yönündeki ifadeleri itibar gördü. Biz ne dediysek tutuklu yargılanmalarını sağlayamadık. Bunu bir türlü anlayamıyoruz. Bu şehitlerimize de saygısızlıktır” diye konuştu.

Yeni Akit'ten Çınar Demir'in haberine göre bugün 58 yaşındaki Tutuş, “Ben AK Parti’nin önünde tankın üzerine çıktım. Partinin önünden köprünün altına kadar tank komutanı olan yüzbaşıyla boğuşa boğuşa geldim. Zırhlı Birliklerden çıkan dört tanktan birinin üzerine çıktım. Ben yaralı olduğum için tankın üzerinde kaldım. Halkın arasından çıkıp kaçan tank Zırhlı Birliklere gitti. Zırhlı Birliğin önünde beni yere attılar. Yaralı olmama rağmen acımasızca tekmelediler. Sonra içeriye girdiler” dedi.

"Subaylar taraf değiştirdi"

İçeriye kaçan tanklardaki darbecilerin, oradaki darbeci subaylara tank komutanı Fatih Mehmet Kılıç’ı vatandaşların linç ettiklerini, kendilerinin de kaçarak canlarını zor kurtardıklarını söylediklerini vurgulayan Utuş, “İçerideki darbeci subaylar işlerin ters gittiğini görünce taraf değiştirmişler. Ortada duran subaylar da devlet tarafına geçtiler. Aslında onların da alınması lazımdı görevden. Mağdur avukatları bunu dile getirdiler aslında ama hiçbiri görevlerinden alınmadılar” açıkalamsında bulundu.