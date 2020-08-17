15 Temmuz gazisinin yaşadıklarına Nihal Olçok'tan sert tepki: Allah sizi tarumar edecek
Olçok, 15 Temmuz'da oğlunu ve eşini kaybetmişti
17 Ağustos 2020 13:48
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından gazilik raporları geçersiz sayılan ve yeniden rapor alması istenen 15 Temmuz gazisi Cumali İbin'in yaşadıklarına tepki veren Nihal Olçok, "Allah sizi tarumar edecek" dedi.
15 Temmuz darbe girişiminde oğlu Abdullah Tayyip Olçok ve eşi Erol Olçok'u kaybeden Nihal Olçok, sosyal medya hesabından, 15 Temmuz gazisi Cumali İbin'in yaşadıklarıyla ilgili haberi alıntıladı.
Olçok Twitter hesabından "İmkanları olsa benim bile nüfus kaydımı değiştirip oğlum ABDULLAH'ın annesi olduğum gerçeğini bile değiştirmek istiyorlar. Yaşayan evlatlarımla ilgili yapacaklarını yaptılar zaten. Ben değil ama ALLAH sizi tarumar edecek" diye yazdı.