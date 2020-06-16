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15 Temmuz gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı

16 Haziran 2020 09:25

Resmî Gazete'de yayımlanan atama kararıyla 15 Temmuz Gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine getirildi.

Aslan, 1962 yılında Çorum'un Ortaköy ilçesinde doğdu. 1981 yılında Polis Kolejinden, 1985 yılında Polis Akademisinden dereceyle mezun olan Aslan, komiser yardımcısı olarak başladığı görevine sırasıyla, Bursa, Bingöl, Marsilya/Fransa Başkonsolosluğu, Ankara, Yozgat ve Tunceli illeri ile Emniyet Genel Müdürlüğünün değişik birimlerinde devam etti. 2014 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı olarak atandı.

15 Temmuz darbe girişiminde Jandarma Genel Komutanlığında rehin alınan Aslan, başından vurularak ağır yaralanmıştı. 

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