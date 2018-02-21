15 Temmuz Gazisi Gündüz'ün 47'nci ameliyatta bacağı kesildi

İlknur SARGUT/Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA)- 15 Temmuz darbe girişiminde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde yaralanan Gazi Sabri Gündüz\'ün sağ bacağı, gelişen kemik enfeksiyonu nedeniyle diz altından kesildi. 2 saatlik operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül, \"2 ay kadar ödemin azalması ve yaranın kapanmasını bekleyeceğiz. Ondan sonra uygun ölçüler alınarak yaşamına protez bacakla devam edecek\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde yaralanan Gazi Sabri Gündüz\'ü geçtiğimiz pazar günü evinde ziyaret etmişti. Erdoğan, AK Parti\'nin Ankara İl Kongresi\'nde yaptığı konuşmada ise Gazi Sabri Gündüz\'ün 47. kez ameliyat olarak bacağının kesileceğini açıkladı. Medipol Mega Üniversite Hastanesi\'nde bugün gerçekleşen operasyon sonucu 15 Temmuz Gazisi Gündüz\'ün sağ bacağı diz altından kesildi. Operasyonu 4 kişilik bir ekiple gerçekleştirdiklerini belirten Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül, \"Yaklaşık 2 saat süren bir operasyon gerçekleştirdik. Sabri Bey için bundan sonrası güzel olacak diye düşünüyorum\" dedi.

\"KEMİKTE ENFEKSİYON İLERLEMİŞTİ\"

Gündüz\'ün kurşunlanma sonucu yaralandığını anlatan Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül, \"O gün en yakın devlet hastanesine götürülmüş. O sırada uyluk kemiğinde bir kırık ve bacağın ana damarında yaralanma sebebiyle ameliyatlar yapılmış. Toplam 46 ameliyat geçirmiş. Ciddi emekler harcanarak tedavi edilmesine rağmen sinirindeki, kaslarındaki yaralanma ve en kötüsü kemikteki enfeksiyon bu duruma gelmesine neden oldu. Kemik enfeksiyonunun ilerlemesinden dolayı daha büyük problemlere yol açmaması için ameliyat ettik\" diye konuştu.

47\'NCİ AMELİYATINI OLDU

Ödemin azalması ve yaranın kapanması sonrası yaklaşık 2 ay içinde Gündüz için bir protez yapılacağını ifade eden Prof. Dr. Bülbül, Gündüz\'ün sağlık durumuyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

\"Kendisinin morali gayet iyi. Gerçek bir vatanperverlik örneği. Kendisi de çok rahat. Hiçbir pişmanlık duymadan bu işlemi bizden daha rahat bir şekilde kabul etti. Dün akşamdan bu yana ufak tefek ağrıları var. Onu tanıdığıma çok mutluyum. Çok düzgün bir insan gayet güzel olayları sindirmiş ve en ufak bir pişmanlık duymadan \'Vatanım sağ olsun, bacaksız yaşarım ama vatansız yaşayamam\' diyor. Böyle insanlar olduğu sürece bu vatanda sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum.\"

(FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nden detaylar

-Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Gündüz\'ü ziyaret detayları

-Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül\'ün röportajı