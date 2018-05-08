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'15 Temmuz gazisi', AKP'den aday adaylığını çekti: Sizden bir şey talep eden namussuz ve şerefsizdir!

"Bizim istediğimiz verilen sözlerin yerine getirilmesi"

08 Mayıs 2018 14:20

15 Temmuz darbe girişiminde yaralanan ve gazi unvanı verilen Cumali İbin, yaptığı açıklamayla AKP'den milletvekili aday adaylığını çektiğini duyurdu. İbin, "Sizden bir şey talep eden namussuz ve şerefsizdir" sözleriyle verilen sözlerin tutulmadığını söyleyerek tepki gösterdi.

Milli Gazete'de yer alan habere göre, Cumali İbin adaylıktan çekilme gerekçesi olarak, 15 Temmuz şehit yakınları ve gaziler için toplanan paraların ailelere dağıtmayacağını gösterdi.

Şehit ve gazilere paralı dağıtılmayacak

Bir arkadaşının Cumhurbaşkanı danışmanlarından Mustafa Varank ile yaptığı telefon konuşmasını duyan İbin, 15 Temmuz'da hayatını kaybedenler ve gazi olanlar için toplanan paraların kendilerine dağıtılmayacağını, vakıf bünyesinde toplanacağını öğrenince tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklama yapan İbin, “Şehit aileleri ve gaziler, parayı kullanamayacak kadar acizler mi? Bu vesile ile AKP İstanbul 2'nci bölge milletvekili aday adaylığından istifa ettim” diyerek adaylığını geri çektiğini duyurdu.

"Sözler verdik yerine getiremeyeceğiz' demeniz kafidir"

Daha önce de aynı konuda şikayetini dile getiren İbin şunları söylemişti:

"Bizim istediğimiz verilen sözlerin yerine getirilmesidir, başka bir şey değil! 'Evet biz o gecenin duygu seli içerisinde acele edici cümleler kurduk sözler verdik yerine getiremeyeceğiz' demeniz kafidir. Böyle yaparsanız 15 Temmuz gazileri olarak gelip de kapınızda sizden bir şey talep eden namussuz ve şerefsizdir."

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