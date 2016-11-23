"15 Temmuz gazilerinin maaşları bürokrasiye takıldı"

15 Temmuz darbe girişimi üzerinden 5 ay geçmesine rağmen darbe girişimi gecesi yaralanan ve gazi unvanı verilen kişilere aylık maaş bağlanacağı söylenmesine rağmen Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) hâlâ maaş alamadıkları öğrenildi. Darbe girişimi gecesi yaralanan Çengelköy Muhtarı Can Cumurcu, 15 Temmuz gazilerine SGK aylık bağlanması için 675 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname çıkarıldığını ancak bu kanunun yeterli olmadığını söyledi. Başbakan Binali Yıldırım 15 Temmuz gazileri için "O gece tırnağı bile zarar görmüş kimse gazi sayılacaktır" dedi.

Karar'dan Gizem Karataş'ın haberine göre, evletin unutmadığı şehit ve gazilere yapılacak olan yardımlara bu sefer (Sosyal Güvenlik Kurumu) SGK engeli çıktı. Bakanlar Kurulu’nda çıkartılan 675 sayılı KHK ile daha önce 15 Temmuz yaralıları için yapılması planlanan düzenlemelerin kapsamı da genişletilmişti. Kuruldan geçen yeni düzenleme ise şöyle: "15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebi ile malul olan kamu görevlileri ve siviller ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemlerin ortaya çıkartılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı oldukları sırada yaralanan kamu görevlileri ile sivillere, yaralanma derecesine bakılmaksızın gazilik unvanı verilir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenir."

Bu madde ile 15 Temmuz gazileri aylık maaşa bağlanacak ve bütün gazilik haklarından yararlanabilecekler. Öte yandan bazı gaziler bu haktan yararlanmışken, bir kısmı ise SGK’nın prosedür duvarında takılı kaldı.

Cumurcu şöyle konuştu:

“Biz geçtiğimiz hafta SGK ile toplantı yaptık. SGK yetkilileri bizlere maaş bağlanması için yüzde 60 oranında iş gücü kaybımız olmasını şart koşuyor. Ancak 15 Temmuz gecesi gazi olan kimseye ‘Yüzde 60 iş gücü kaybı’ raporu verilmedi. Aylık bağlamamak için kriteri yüksek tutuyorlar. Bu kriter kimsede yok. 15 Temmuz gecesi gazi olan vatandaşlarımızdan S.G., 41 kez ameliyat oldu daha 15 kez ameliyat olması gerekiyor ancak raporunda yalnızca yüzde 38 iş gücü kaybı olacağını söylediler.’’

2 binin üzerinde Gazi

15 Temmuz darbe girişiminde 62’si polis 179’u sivil, 5’i asker olmak üzere 246 şehidin olduğu bilgisini veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Rabbim onları şefkatiyle, merhametiyle kuşatsın, Peygamber Efendimize komşu eylesin” temennisinde bulunarak, yaralıların sayısının 2 bin 186 olduğunu açıklamıştı. Şehitlerin ve gazilerin 15 Temmuz gecesi cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazdıklarını vurgulayan Erdoğan, “Artık her yıl 15 Temmuz Şehitlerimizi Anma Günü’nde kendilerini hassaten yâd edecek, hatıralarını gelecek nesillere aktaracağız” diye konuştu.

Bu iş bürokraside takıldı

Bu işin bürokraside takıldığını söyleyen Cumurcu, bir diğer 15 Temmuz gazisi M.K.U’nun da bir bacağını kaybettiğini ancak sırf aylık bağlanmaması için yüzde 58 iş kaybı raporu verildiğini kaydetti. Muhtar Cumurcu, kendisinin de yüzde 40 raporunun olduğunu ve bu işin peşini bırakmayacağını söyleyerek, “Tek gazi muhtar benim, tüm gazi kardeşlerim benim yanıma geliyor, benden yardım istiyor. Ben Ankara’ya gidip bu konunun peşine düşeceğim. Bu raporu veren doktorlar da bunun hesabını verecek’’ ifadelerini kullandı.

Tırnağı bile kırılana gazi statüsü

Öte yandan, Başbakan Binali Yıldırım 15 Temmuz sonrasında şöyle konuşmuştu: “O gece tırnağı bile zarar görmüş kimse gazi sayılacaktır .” 15 Temmuz Gazileri Derneği ise durumu bizlere şöyle açıkladı: “Gazilerimizle ilgili olarak bu konuyu gerekli mercilerle sürekli görüşüyoruz. SGK şu an iş görmezlik oranı yüzde 60’ın üzerinde olanlara maaş bağlıyor. Eğer bu oran yüzde 60’ın altındaysa maaş vermiyor. Bunun yerine sadece bütün gazilik haklarından yararlanma imkanı sunuyor.”

Prim borçları kaldırıldı

Başbakan Binali Yıldırım bir açıklamasında 15 Temmuz darbe girişimi esnasında şehit olanların ailelerine ve gazilere her türlü desteğin ve imkanın sağlanacağını, bu kapsamda hükümetin yeni bir düzenleme için çalışmaların başlatılmış olduğunu söylemişti. Bu konuşmanın ardından Bakanlar Kurulu yeni düzenlemeyle ilgili gerekli düzenlemeleri yaptı. Kurul tarafından, 15 Temmuz öncesi şehit ve gazilere aylık bağlanabilmesi için SGK prim borcu olmama şartının KHK ile kaldırıldığını, yeni düzenlemeyle birlikte borcu olan şehit ve gazinin tüm borcunun silineceğini, gerekli maaşın bağlanacağını açıklaması yapıldı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık,15 Temmuz gazilerimizde yüzde 40 iş göremezlik şartı aranmayacağını belirtti. Çalık: “O gece tırnağının ucundan dahi bir damla kan akmışsa bu vatan içindir. Yeni düzenlemeyle 15 Temmuz gazilerimiz tüm gazilik haklarından yararlanacaktır. Şehit yakınlarına iki istihdam, gazilerimize ise bir istihdam hakkı verilecek. Yapılacak yeni düzenlemeyle şehit yakınlarına tazminat hakkı da eklenecek. Vatandaşlara 240 bin lira tazminat verilecekken, 3 bin 200 lirada maaş bağlanacak. Aynı zamanda tazminat ve maaşlara icra ve benzeri yaptırımlar uygulanmayacak. Şehit yakınları faizsiz konut kredilerinden de faydalanabilecek, şehir içi ulaşım ve burs avantajlarından yararlanabilecekler.”

Herkesin hakkaniyetli olmasını istiyorum

15 Temmuz gecesi gazilik unvanı alan O.Ö. ise sol kolunun çalışmadığını söyleyerek, “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bana malul olduğumu söylüyor ancak SGK, telefonlarıma dahi cevap vermiyor’’ dedi. Gazi, şöyle devam etti: “Biz o gece para için sokağa dökülmedik. Biz vatan için, bayrak için sokağa çıktık. Gazilerimize hep söylüyorum. Bir uzuvlarını kaybetmeyen kimse gazi aylığına başvurmasın. Çünkü bu aylıklardan yaklaşık 500 milyon TL ödeme doğacak ve bu maaşlar 30 yıl boyunca ödenecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bize bu sözü verdi ama biz bu zayiatı para için vermedik. Gazilerin istedikleri hastanede sıra beklemeden tedavi olmaları gerekiyor ancak sıra bekleyen gazi kardeşlerim var. Bu konuda herkesin hakkaniyetli olmasını istiyorum.’’