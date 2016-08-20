15 Temmuz gazilerine en az 13 bin lira tazminat ödenecek

TSK içindeki bir grup cuntacı grup tarafından gerçekleştirilen darbe girişimine karşı direnirken yaralananlarla ilgili düzenleme yüzde 40 işgücü kaybı olmayanlara da nakdi tazminatın önünü açtı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hafif yaralanan gazilere 13 bin 275 TL nakdi tazminat verilecek.

Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre, tazminat hakkından yararlananların kendisi, eşi veya çocuklarından biri de kamuda istihdam edilecek. Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkartılan 670 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile darbe teşebbüsünü engellemek isterken yaralananlarla ilgili düzenleme yapıldı.

Buna göre, gazilik haklarından faydalanabilmek için aranan yüzde 40 işgörmezlik şartı da ortadan kalktı. Yaraları nedeniyle yüzde 40 oranında işgücü kaybı olmayanlara da nakdi tazminat ödenmesi hükme bağlandı. Bu şekilde aylık bağlama şartları oluşmayanlara en yüksek devlet memuru aylığı esas alınarak tazminat ödenecek. Nakdi Tazminat ve Aylık Ödenmesi Hakkındaki Yönetmeliğe göre, basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek hafif nitelikteki yaralanmalarda 13 bin 275 TL ödeme yapılacak.

Hayati tehlike varsa 88 bin 500 lira verilecek

Vücutta, kemik kırılmasına neden olacak yaralanmaya derecesine göre 30 bin 975 TL ila 66 bin 375 TL arasında tazminat ödenecek. Kişinin yaşamını tehlikeye sokacak yaralanmalarda ödeme 88 bin 500 TL’ye çıkacak. Yaralanma kalıcı hasar bırakırsa bu rakamların iki katı ödenecek. İçişleri Bakanlığı bünyesinde Nakdi Tazminat Komisyonu kurulacak. Komisyon, yaralanan kamu görevlileri ile sivillerin sağlık kuruluşlarındaki kayıtlarını esas alarak hak sahiplerini belirleyecek. Tazminat hakkından yararlananların kendisi veya eş ve çocuklarından biri Terörle Mücadele Kanunu (TMK) kapsamında kamuda istihdam edilecek. Kişinin eşi veya çocuğu yoksa anne, baba veya kardeşlerinden biri bu hakkı kullanabilecek.

"Tırnağı bile yaralanan gazidir"

Başbakan Binali Yıldırım, hafta başında AK Parti TBMM grubu toplantısında “O meydana inenler, tırnağı bile yaralanmışsa onlar da gazi olacak ve gazilik haklarından yararlanacaklar. Çünkü onlar Türkiye’nin geleceğini kurtardılar. Ayrıca gazilerimize iş vereceğiz” demişti.