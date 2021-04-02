15 Temmuz gazi ve şehit yakınlarına ödenen destek artırıldı

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine ödenen desteği aylık 1500 liraya çıkardı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un başkanlık yaptığı toplantıda, Dini bayramlarda 1.000’er TL ile Temmuz ayında 15 Temmuz’a ithafen iki ödeme yani 3 bin TL verilmesi kararı da alındı. Bu kapsamda, Nisan 2020’den bugüne kadar 12 ödeme yapılarak, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine 35 milyonu aşkın destek verilmişti.
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15 Temmuz darbe girişiminin ardından şehit yakınları ve gaziler için başlatılan dayanışma kampanyası kapsamında 309 milyon TL tutarında para toplanmıştı. CHP’nin aylarca paranın nerede olduğu konusuna kamuoyunun dikkatini çekmesinin ardından kampanya kapsamında toplanan paranın kurulan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’na aktarıldığı ifade edilmişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 10 Aralık 2019 tarihinde TBMM’de Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülürken “Yardım toplama döneminde intikal eden bağış miktarı, Ziraat Bankası’nda nemalandırılmak suretiyle toplam 338 milyon 971 bin 731 TL olarak 2 Ocak 2019 tarihi itibarıyla tek Hazine kurumlar hesabına aktarılmıştır” açıklamasında bulunmuştu.
Söz konusu tartışma halen sürüyor.