15 Temmuz gazi ve şehit yakınlarına ödenen destek artırıldı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından şehit yakınları ve gaziler için başlatılan dayanışma kampanyası kapsamında 309 milyon TL tutarında para toplanmıştı. CHP’nin aylarca paranın nerede olduğu konusuna kamuoyunun dikkatini çekmesinin ardından kampanya kapsamında toplanan paranın kurulan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’na aktarıldığı ifade edilmişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 10 Aralık 2019 tarihinde TBMM’de Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülürken “Yardım toplama döneminde intikal eden bağış miktarı, Ziraat Bankası’nda nemalandırılmak suretiyle toplam 338 milyon 971 bin 731 TL olarak 2 Ocak 2019 tarihi itibarıyla tek Hazine kurumlar hesabına aktarılmıştır” açıklamasında bulunmuştu. Söz konusu tartışma halen sürüyor.