Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edilen 15 Temmuz etkinlikleri için kamu kurumları yüz binlerce lira harcadı.

Kamu İhale Kurumu’nun açıkladığı bilgilere göre, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) 26 Haziran’da “Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Ankara Yerleşkesi’nde yapılması planlanan 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü anma etkinlikleri programına ilişkin hizmet alımı” adı altında bir ihale düzenledi. İhaleyi 297 bin TL teklif veren Redline Teknik Kongre Sistemleri Organizasyon Elektronik Bilişim Ticaret Limited Şirketi kazandı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 15 Temmuz’un dördüncü yılı dolayısıyla bir dizi program düzenlediklerini bildirerek, “Bakanlığımızın binasına ‘Türkiye’nin enerjisi darbelere geçit vermez’ sloganıyla ışıklı bir animasyon yansıttık. 20 bin lümen lazer projeksiyon, 7 lazer ve 106 parça ışık kullanıldı. Biz şu mesajı vermek istedik burada; ne 15 Temmuz’u ne de o gece yitirdiğimiz canlarımızı hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.

AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı da 15 Temmuz etkinliği için binlerce lira harcadı. AKP’li belediye, “15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı organizasyonu için sahne dekor, ses sistemi, ışık sistemi kurulumu ve canlı yayın hizmet alımı işi” için 6 Temmuz’da ihale düzenledi. İhaleye tek başına katılan ve 315 bin TL teklif veren Momentum Agency İletişim Reklam Danışmanlık Limited Şirketi ihaleyi aldı.

Etkinlikte, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’a sancak teslimi yapıldı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından ‘Kurtuluş Senfonisi’ sahnelendi.