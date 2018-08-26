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15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞLERİ SÜRÜYOR

  Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA) KURBAN  Bayramı tatilinin son gününde de Esenler’deki İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda vatandaşların dönüşleri devam ediyor

26 Ağustos 2018 14:43


 

Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA) KURBAN  Bayramı tatilinin son gününde de Esenler’deki İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı\'nda vatandaşların dönüşleri devam ediyor. Tatillerini İstanbul\'da geçirenler memleketlerine dönerken, tatillerini bitiren vatandaşlar da İstanbul\'a geliyor. Otogarda yoğunluğun az da olsa devam ettiği görülüyor. Vatandaşların mağdur olmaması için otobüs firmalarınn ek seferler koyması ve bazı vatandaşların dönüşlerini sona güne bırakmaması yoğunluğun az olma nedenleri arasında gösteriliyor.

Görüntü dökümü:
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-Otobüslerin turnike sisteminden geçişi
-Bavullarıyla bekleyenler
-Bavul taşıyanlar
-Bavulların otobüslere konması
-Peronlarda bekleyen vatandaşlar
-Genel ve detay

 

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