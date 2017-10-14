15 Temmuz davasından: Darbe girişiminden beraat, örgüt üyeliğinden 6 yıl...

Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Yurtta Sulh Konseyi tarafından hazırlanan listede ismi 'Diyarbakır Sıkıyönetim Komutan Yardımcısı' olarak geçen 16'ncı Mekanize Tugayı eski Komutanı Tuğgeneral Savaş Beyribey'in, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' ve 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' suçlarından beraatine karar verildi. 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Beyribey'in tahliyesine karar verildi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Yurtta Sulh Konseyi tarafından hazırlanan listede ismi 'Diyarbakır Sıkıyönetim Komutan Yardımcısı' olarak geçen 16'ncı Mekanize Tugayı eski Komutanı Tuğgeneral Savaş Beyribey'in 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs', 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' ve 'Silahlı terör örgütüne üye olma' iddialarıyla, 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Savaş Beyribey, Adana F tipi Cezaevi'nden SEGBİS sistemi ile katıldı.

Svcı 1 suçtan ceza, 3 suçtan beraar istedi

Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, FETÖ/PDY terör örgütünün, demokratik hukuk devletinin özelliklerini ortadan kaldırmak amacıyla kurulmuş en geniş ve en büyük katılımlı silahlı terör örgütlenmesi olduğunu kaydetti.

FETÖ'nün, amaçlarını gerçekleştirmek için terör örgütlerini ve devletin silahlı unsurlarını kullanabilen, devlet kademelerindeki silahlı güçler aracılığı ile operasyonel sonuçlar elde edebilen bir örgütlenme olduğunu kaydeden savcı, örgüt içinde katı bir askeri disiplinin hakim olduğunu ifade etti. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in en çok önemsediği ve değer verdiği birimin özel hizmet birimleri olduğunu belirten savcı, bu birimlerin, örgütün omurgasını oluşturan ve günümüz itibarı ile elde ettiği konumu kazandıran birimler olduğunu söyledi.

Bu özel hizmet birimleri arasında Türk Silahlı Kuvvetleri imamlarının da bulunduğunu kaydeden savcı, sanık Savaş Beyribey'in 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yayımlanan listede Sıkıyönetim Komutan Yardımcısı olarak görevlendirildiğini belirtti. FETÖ/PDY terör örgütü ile organik bağı tespit edilen sanığın 15 Temmuz darbe girişiminde müşterek fail olarak sorumlu olduğunun kabul edildiğini belirten savcı, Beyribey'in 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını, diğer suçlardan beraatini ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

"Hainlere karşı dik durdum"

Savcılık görüşüne karşı son savunması sorulan Savaş Beyribey ise suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Hain darbe girişimin lanetliyorum. 15 aydır tutukluyum. Ancak bu süreçte kendim gelip teslim oldum. İradem dışında sıkıyönetim listesinde yer aldım. Ancak darbe girişimi içerisinde yer almadım. Hiçbir şekilde cebir ve şiddet içerisinde yer almadım. Şahsıma ait tüm dijital materyallerde herhangi bir suç unsuru tespit edilememiştir. Sadece sıkıyönetim listesinde ismi olup halen görevinin başında olan insanlar var. Herhangi bir şekilde örgüt yapılanması içerisinde değilim. Hainlere karşı dik duruşum ve devletin yanında yer aldığım açıktır. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Esas hakkında savunması alınan Savaş Beyribey'in avukatı Mehmet Nizamettin Haznedar 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ülkenin tarihinde rastlamadığı bir kargaşaya sürüklendiğini belirterek, "Anayasal düzenin, ulusal bütünlük ve güvenliğin ciddi biçimde tehlikeyle karşılaştığı, devlet otoritesinin temellerinden sarsıldığı kuşkusuzdur. Savaş Beyribey darbe girişimi sırasında Antalya'da ailesiyle birlikte yıllık iznini geçirmektedir. Sanığın FETÖ/PDY ile ilişkisinin bulunmadığı belirlenmiştir. İddianame yetersiz kanıta dayanılarak hazırlanmıştır. Savaş Beyribey'in izinden dönüp komutayı devraldıktan sonra darbeye karşı nasıl tavır aldığı bellidir. Komuta ettiği birlikte tek bir insan ve maddi hareket yaşanmamıştır. 16'ncı Mekanize Piyade Tugayı'nda darbe hazırlığı sayılabilecek tek bir eylem yoktur. Sırf listede yer almasına bakarak, bu kişileri FETÖ/PDY ile organik ilişki içinde darbeye kalkışma suçuyla suçlamak hukukdışı bir tutumdur" diye konuştu.

Darbe suçundan beraat, örgüt üyeliğinden ceza

Kararını açıklayan mahkeme, Savaş Beyribey'in 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' ve 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' suçlarından beraatine karar verdi. Beyribey'i 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı uygulayarak sanığın tahliyesine hükmetti. Beyribey'in avukatı Mehmet Nizamettin Haznedar, karara itiraz edeceklerini söyledi. (DHA)