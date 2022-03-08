Yargıtay'dan 15 Temmuz davasında SEGBİS kararı: Savunma hakları ihlal edildi

Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi, Bursa’daki 15 Temmuz darbe girişimi davasında aralarında eski Bursa İl Jandarma Komutanı Albay Yurdakul Akkuş’un da bulunduğu 13 kişiye verilen hapis cezalarını savunmaların Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile alındığı gerekçesiyle bozdu. Bozma kararının gerekçesinde; sanıklar ve müdafilerinin celsede hazır bulundurulmadığı, ifade metninin okunması ile yetinilip, savunma hakkının kısıtlandığına vurgu yapıldı.

15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından dönemin Bursa Jandarma Komutanı Albay Yurdakul Akkuş, Jandarma Bölge Garnizon Komutanı Tümgeneral Seyfullah Saldık tarafından garnizondan uzaklaştırıldı. Bunun üzerine Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı'na giden Akkuş, burada polis tarafından gözaltına alındı. Darbe girişiminde gözaltına alınan ilk muvazzaf asker olan Akkuş'un çantasından, 'FETÖ'nün sözde sıkıyönetim komutanları olduğu yazılan subayların rütbeleri ve isimlerinin bulunduğu liste çıktığı iddia edilmişti. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Akkuş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılaması yapılan Yurdakul Akkuş, 11 Temmuz 2018'de görülen karar duruşmasındaki son savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek, "Vatan sağ olsun. Ben bu devlete gözümü kırpmadan 31 yıl hizmet verdim. Kimseden korkmuyorum" dedi. Yurdakul Akkuş, 'cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Arkadaşları da ceza aldı

Mahkeme heyeti, aynı davada tutuklu yargılanan sanıklardan Ali Çiğci'ye 18 yıl, Mustafa Ekici, Kemal Şendur ve Hakan Kutkan ile Ertuğrul Yüksel'e de 15'er yıl hapis cezası verdi. Tutuklu sanıklar Ayhan Şen, Erkan Demirtemel, İbrahim Çetin, Murat Yıldırım ve Yılmaz Gündüz'e verilen 15'er yıl hapis cezası ise iyi hal indirimiyle 12'şer yıl 6'şar aya düşürüldü. Tutuklu sanık Duran Demir ile tutuksuz sanık Hacı Hüseyin Çelenk’e de 8'er yıl 9'ar ay hapis cezası verildi. Akkuş ve diğer sanıkların avukatları, kararı Bursa Bölge Adliyesi’nde temyiz etti. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 16’ncı Ceza Dairesi’nde yapılan yargılama sonunda ise sanıkların talepleri reddedilerek, Bursa 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararı hukuka uygun bulundu. Sanık avukatları, temyiz için kararı Yargıtay’a gönderdi.

"Savunma hakları kısıtlandı"

Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesi 16’ncı Ceza Dairesi’nin kararı ile ilgili yapılan başvuruyu inceledi. Kararı bozan Ceza Dairesi, sanıkların beyanlarının SEGBİS ile alındığına dikkat çekti. Bozma kararının gerekçesinde; sanıklar ve müdafilerinin celsede hazır bulundurulmadığı, ifade metninin okunması ile yetinilip, savunma hakkının kısıtlandığına vurgu yapıldı. Yargıtay’ın kararının ardından Yurdakul Akkuş ve diğer sanıklar hakkında, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 16’ncı Ceza Dairesi’nde avukatları eşliğinde savunmaları alındıktan sonra yeniden karar verilecek. (DHA)