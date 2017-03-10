15 Temmuz davasında 2 kişiye tahliye

15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Gayrettepe'deki Türk Telekom binasını ele geçirmek için kışladan çıktıkları belirtilen 7'si tutuklu 13 askerin yargılandığı davada bir albay ile bir astsubay tahliye oldu.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan ve iki gün boyunca devam eden duruşma sonrası ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar emekli Albay Cem Doygun'un mevcut delil durumu, savunmasının alınmış olması gerekçesiyle tahliyesine karar verdi.

Astsubay Uğur Alpay'ın da, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Kuzey Irak'ta görev yaptığı ve bu görevinin tamamlanmasının ardından bizzat gelip teslim olduğu belirtilerek, mevcut delil durumu ve savunmasının alınmış olması gerekçesiyle tahliyesine karar verdi. Mahkeme heyeti, diğer tutuklu sanıklar Albay Nurullah Zeki Atmaca, Yarbay Birol Keskinkılıç, Astsubaylar Muhammed Mustafa Çelik, Serdar Uzel ile sözleşmeli uzman Murat Karataş'ın deliller kapsamında kuvvetli suç şüphesinin olması, delillerin bir kısmının toplanmamış olması, sanıklara isnat edilen suçların alt ve üst sınırının kaçma şüphesi oluşturması gibi gerekçelerle tahliye taleplerinin reddedilmesine karar verdi. Duruşma Mayıs ayına ertelendi.

İddianamede, 1. Ordu Komutanlığı'na bağlı Halkalı'daki Mebs Alay Komutanlığı'ndan Albay Nurullah Zeki Atmaca öncülüğünde, 7'si rütbeli 13 asker'in darbe girişimi kapsamında Gayrettepe'deki Türk Telekom binasını ele geçirmek için çıktıkları, Haliç Köprüsü'nü geçtikten sonra 05.00 sıralarında polis ekipleri tarafından gözaltına alındıkları belirtildi. İddianamede tüm şüpheliler hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs ve TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Ayrıca "Terör örgütü üyeliği" suçundan da 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.