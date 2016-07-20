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15 Temmuz Darbe Girişimi

15 Temmuz darbe girişiminin kritik anları

Saat 16.00'da MİT, Ankara’da askeri hareketlilik tespit etti ve durumu Genelkurmay'a iletti

20 Temmuz 2016 09:46

15 Temmuz darbe girişiminin yapıldığı gün ilk istihbaratın alınmasıyla kalkışmanın başlaması arasında geçen süre içindeki gelişmeler derlendi. İlk duyumlara göre, darbecilerin deşifre olmasıyla birlikte darbe girişimi erken bir saate alınıyor. 

İşte 15 Temmuz akşamı yaşanan olayların kısa bir dökümü:

16.00 ANKARA: MİT, Ankara’da şüphe yaratan bir askeri hareketlilik tespit etti ve durumu Genelkurmay'a iletti.

16.00 SONRASI: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Yaşar Güler toplanarak istihbaratı değerlendirmeye başladılar.

18.00 ANKARA: MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Genelkurmay’a giderek Genelkurmay’daki kriz toplantısına katıldı.

18.30 ANKARA: Genelkurmay Başkanı, hava sahasını askeri uçaklara kapatan, ayrıca tank ve birlik hareketliliğini yasaklayan talimatları gönderdi. (Talimatların yerine ulaşmadığı iddia ediliyor.)

20.00 MARMARİS: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan darbe girişimini Marmaris’te kaldığı otelde haber aldı. (CNN’e yaptığı açıklamaya göre)

21.00 SULARI: Darbeciler Genelkurmay Karargâhı’nda Orgeneral Akar ve Orgeneral Güler’i rehin aldı. Sonradan gelen Orgeneral Çolak da derdest edildi.

16.00 İSTANBUL: Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul’da köprüden Anadolu yakasına doğru geçerken bir gariplik olduğunu fark etti.

22.00 ANKARA: Genelkurmay Başkanlığı polis kordonuna alındı. Bu sırada darbeciler Akar, Çolak ve Güler’i helikopterle Akıncı Üssü’ne nakletti.

22.22 İSTANBUL: Askerler tanklarla iki köprüde Avrupa yakasına geçişi kapattı.

23.22 İSTANBUL: Bu gelişmeler yaşanırken İstanbul Moda Deniz Kulübü’ndeki bir düğüne katılmakta olan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal burada darbeciler tarafından derdest edildi.

01.20 MARMARİS: Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmaris’ten ayrılarak hava yoluyla İstanbul’a hareket etti.

02.50 İSTANBUL: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağı Atatürk Havaalanı’na indi.

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