15 Temmuz Darbe Raporu'nun akıbeti belli değil; yazılı olarak basılmayabilir!

CD’si de dağıtılan ve taslak hali açıklanan 15 Temmuz FETÖ/PDY Darbe Raporu'nun basılmayacağı iddia edildi.

TBMM Başkanlığı’nın, CHP’nin itirazı üzerine basımını durdurduğu 15 Temmuz FETÖ/PDY Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu raporunun akıbeti merak ediliyor. Özel bir odaya konulduğu belirtilen raporla ilgili CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, “Şimdilik basımı durduruyoruz dediler. Sanki fırsat, bu fırsat der gibi bu konuyu gündemden kaldırmak gibi bir çalışma akıllarında olabilir” sözleriyle olası ihtimallere dikkat çekti.

Kulisler: Basılmayabilir

Kulislerde raporla ilgili çarpıcı iddialar dolaşıyor. Komisyon Başkanı AKP Burdur Milletvekili Reşat Petek’in 26 Mayıs 2017 tarihinde düzenlendiği basın toplantısında taslak raporu açıkladığına ve kamuoyu paylaştığına dikkat çekilerek, “ Taslak raporun CD’si de var. Basımına gerek kalmayabilir” yorumları yapılıyor. Ancak, böyle bir gelişmeye sadece CHP’nin değil, MHP ve HDP’nin de itiraz edeceği belirtiliyor. CHP kanadı ise raporun akıbeti konusunda Meclis Başkanı İsmail Kahraman’dan bir yanıt bekliyor.

CHP’li Zeynel Emre: Nerede bu darbe komisyonu raporu?

Darbe Komisyonu’nun CHP’li Üyesi, İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, T24’ün rapora ilişkin sorularını yanıtladı.

İktidar tarafından sürüncemede bırakılma haline dikkat çeken Emre, “Biz bunun takipçisiyiz, bir şekilde o rapor dağıtılacak ve Genel Kurul gündemine gelmek durumunda” dedi.

Emre’nin T24’e açıklamaları şöyle:

“Fırsat bu fırsat denilerek gündemden kaldırma gibi bir şey var”

AKP’nin ilettiği ek rapora CHP’nin ek verme hakkını tanıdıktan sonra biz de cevabımızı vermiştik. Ve sonra basımı sırasında bizim verdiğimiz ek şerhin yer almadığı gördük. Şimdilik basımı durduruyoruz dediler. Ancak sanki fırsat bu fırsat der gibi bu konuyu gündemden kaldırmak gibi bir şey var akıllarında.

“Neye olmaz dediysek hepsi oldu”

İnsan şunu da düşünüyor bu darbe komisyonuyla ilgili olmaz dediysek oluyor, normal çalışma temposunun dışına çıkılması, çağrılması gereken isimlerin çağrılmaması, raporun yazımının aylar sonra olması ve hala ortaya çıkmaması aslında bunun genel kurula gelip de çok konuşulsun tartışılsın istemiyorlar. CHP olarak çok kapsamlı bir muhalefet şerhi yazmıştık ekiyle birlikte hepsi de delilli ve belgeli şerhimizin verdiği rahatsızlık nedeniyle iktidar bunu sürüncemede bırakmış durumda. Ancak biz bunun takipçisiyiz o rapor dağıtılacak ve Genel Kurul gündemine gelmek durumunda.

“Nerede bu rapor”



Raporun matbaa kısmının durdurulduktan sonra Meclis’te bir yerde muhafaza edildiği bilgisini almıştır. CHP’nin gurup başkanvekilleri ile AKP’nin gurup başkanvekilleri arasında bir hafta 10 gün gibi bir süre verin biz bunu çözeceğiz gibi bir konuşma olduğunu biliyoruz. Türkiye’de herkesin, her kesimin merak ettiği bir konunun niye bu kadar sürencemede bıraktıkları da anlaşılabilir bir şey değil. Nerede bu rapor.



