15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıl dönümünde siyasiler ne dedi?

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin 4. yılında hayatını kaybedenler Türkiye'nin pek çok ilinde çeşitli törenlerle anıldı. Siyasiler de 15 Temmuz'a ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de düzenlenen törende konuştu. Şehitleri anarak gazilere minnet duygusunu ifade eden Erdoğan, "Bin yıldır her karışını şehit kanlarıyla suladığımız bu toprakların vatanımız haline gelmesi ve kalması için verdiğimiz mücadelelerde yer alan gazilerimizi minnetle yadediyorum" dedi.

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Meral Akşener

İyi Parti lideri Meral Akşener, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde kişisel sosyal medya hesabında Mehmet Âkif Ersoy'un, “Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz; Gelmişiz, dünyaya, milliyet nedir öğretmişiz!” sözlerini hatırlatarak, "O kapkara #15Temmuz'da devletini sokaktan toplayan milletimize selam olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı, uzun ömürler diliyorum" mesajı paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle mesaj yayımladı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu mesajında ''15 Temmuz 2016'da demokrasiye ve millete kasteden hain terör örgütünü lanetliyorum. Demokrasi uğruna can veren 251 şehidimizi asla unutmayacağımız gibi; FETÖ'nün, bu devletin kılcal damarlarına kadar girmesine göz yumanları da unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

Temel Karamollaoğlu

Temel Karamollaoğlu da kameraların karşısına geçerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. "15 Temmuz darbe girişimi karşısında göğsünü siper ederek darbeyi engelleyen aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz. Hain girişimlerle bir daha karşılaşmayacağımız bir Türkiye temennisi ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun" diyen Saadet Partisi lideri sözlerinin devamında iktidara ilişkin de şu eleştirileri getirdi:

"Liyakata önem verilmediği için 15 Temmuz darbe girişimi meydana geldi. 15 Temmuz bir felaket sinyali verdi, çok şükür milletimiz ayağa kalktı buna dur dedi. 15 Temmuz bitti mi? Hayır. Geriye kalanları temizlemeye çabalıyorlar. FETÖ’cüleri temizliyoruz adı altında rakiplerini elemine ediyorlar. FETÖ’yle alakası olmayan kişileri FETÖ’cü damgasıyla devletten uzaklaştırıyorlar. Eğer gazeteciyse, muhalif bir yerde duruyorsa onları işlerinden edip hapse atıyorlar."

Ahmet Davutoğlu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da, 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıldömü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin 15 Temmuz sonrası, yani son dört yıldır, içine girdiği türbülans ve karanlık tünel hiç kimseyi yanıltmasın. Adaletten, hukuktan, eşit gelir dağılımından, ekonomik refahın büyümesinden, siyasi etikten ve toplumsal huzurdan uzaklaşan Türkiye fotoğrafı kimseyi yanıltmasın. 15 Temmuz gecesi millet verdiği cevapla Türkiye’de demokrasiyi sigortalamıştır" ifadelerini kullandı.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da şu satırları paylaştı:

"FETÖ’nün #15Temmuz'da gerçekleştirdiği darbe girişiminin yıl dönümünde, darbenin karşısında dururken canını veren şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Darbelerin ve paralel yapılanmaların her zaman karşısındayız. Demokrasimize sahip çıkmak, hepimizin görevidir."

Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, "FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz’dan bugüne kadar 20 bin 77 kişi ihraç edilmiştir. Elde edilen yeni bilgi, belge ve verilerle bir bütün halinde mücadeleye kararlılıkla, azimle devam ediyoruz. TSK'nın şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Mehmet Nuri Ersoy

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter hesabından, "15 Temmuz, birliğimize kasteden hainlere karşı Sayın Cumhurbaşkanımızın cesareti ve aziz milletimizin basiretiyle kazandığımız en şanlı direniş zaferidir" paylaşımını yaptı.

"Demokrasinin asıl sahibinin halkın olduğu gerçeğini bir kez daha gösteren o şanlı geceyi unutmayacağız" yazan fotoğrafı paylaşan Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz, birliğimize kasteden hainlere karşı Sayın Cumhurbaşkanımızın cesareti ve aziz milletimizin basiretiyle kazandığımız en şanlı direniş zaferidir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

Abdulhamit Gül

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de kişisel sosyal medya hesabından İstiklal Marşı'nın, "Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!" satırlarını paylaştı. Gül, şöyle devam etti:

"15 Temmuz, millet egemenliği üzerinde yeni bir vesayet girişimi değildi. Bu hain kalkışma, düpedüz bir esaret girişimiydi. Tanklar milletin üstüne sürülürken, milletin Meclisi bombalanırken, namlular sivillere ölüm kusarken ve hainler beyhude tuzaklar kurarken, Cumhurbaşkanımızın gecenin karanlığını delip geçen kararlı sesi hepimiz için umut oldu; gün doğmadan yeni bir sabahın muştusu oldu. Bu meşum kalkışmaya milletin kahraman evlatları siper oldular. Vatana alçakları uğratmadılar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yüreklerde tutuşturduğu cesaret ve inançla meydanlara koştular. O karanlık geceyi aydınlık bir sabaha taşıdılar. Siyasi tarihimizin bu en kanlı darbe teşebbüsüne canları pahasına karşı koyan ölümsüz kahramanlarımızı, o gece ölümü öldüren yiğit evlatlarımızı, şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum."

Abdulhamit Gül, 15 Temmuz'un aynı zamanda Türk yargısının da alnının akıyla çıktığı sınavlarından biri olduğunu vurguladı.

"Darbecilerden hesap sormak için o gecenin erken saatlerinde hızla harekete geçen yargı mensuplarının cesaret ve kararlılığı da her türlü takdirin üstündedir. Darbe girişimi yargılamaları hızla kesin hüküm yolunda ilerliyor. Yargı mensuplarının çalışma temposuna bakarak, yıl sonunda yargılamaların tamamlanacağını tahmin ediyoruz. İhanet hainin yanına kalmayacak. Suçlular hak ettiği cezayı mutlaka alacak. Milletimizin o gece sergilediği kahramanlık, bir daha böyle alçakça planlar içine girebilecekler için en caydırıcı tarih dersi olmuştur. 15 Temmuz ve devamında meydanları dolduran ve iradesine sahip çıkan milletimiz hayasızca akını durdurmuştur. Bu destan unutulmayacak."

Fatih Dönmez

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, resmi Twitter hesabından "unutmayacağız" etiketiyle paylaşımda bulundu. Dönmez, mesajında şöyle dedi:

"Millet iradesinin şahlandığı, cesaret ve vatan sevgisinin tankları, kurşunları durdurduğu 15 TemmuzDestanı asırlar boyunca yaşayacak. Tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyorum. Türkiye’nin enerjisi darbelere geçit vermez."

Mustafa Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

15 Temmuz 2016 Cuma akşamı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin içine sızan ve 40 yılı aşkın süre boyunca sinsi virüs gibi ordu içinde yuvalanan Fetullahçı teröristlerin kanlı bir darbe girişiminde bulunduklarını anımsatan Varank, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın cesur ve dirayetli duruşu, milletini sokağa çağırması, aziz milletimizin de bu çağrıya anında cevap vererek sokaklara akın etmesi, mermilere, zırhlı araçlara, tanklara, helikopter ve uçaklardan atılan bombalara gövdesini siper etmesi sayesinde alçak darbe girişimi durduruldu."

Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter hesabından, 'Milletin Zaferi' ve '15 Temmuz Destanı' etiketiyle mesaj yayımladı. Çavuşoğlu mesajında, “Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!" dizelerine yer verdi.

Bekir Bozdağ

AKP Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ da Twitter hesabından 15 Temmuz nedeniyle mesaj yayımladı. Bozdağ, paylaştığı mesajda, 15 Temmuz'un Türk milletinin yeniden dirilişi olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"15 Temmuz’u unutmamalıyız, unutturmamalıyız. 15 Temmuz’daki mücadele ruhunu daima diri tutmalıyız. Her hal/şartta bir olmak,birlik olmak ve birlikte Türkiye olmak bilinci,bizim yenilmez gücümüzdür. Milletimizin 15Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun."